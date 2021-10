Für Hinterbliebene von Corona-Toten ist Hilfe besonders wichtig

Plus In Augsburg wird eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Covid-19-Verstorbenen gegründet. Warum dieses Hilfsangebot so wichtig ist.

Knapp 95.000 Todesopfer hat die Corona-Pandemie in Deutschland gefordert. Hinter jedem einzelnen Verstorbenen stehen Freunde und Angehörige, die mit dem Verlust eines lieben Menschen fertig werden müssen. Trauer zu bewältigen, ist immer eine große, schmerzhafte Herausforderung. Nicht umsonst gibt es etliche Selbsthilfegruppen, die sich mit dem Thema befassen. Gruppen für trauernde Eltern etwa, für Kinder oder jüngere Witwen und Witwer. Dass sich allmählich ein Netzwerk an Hilfe für Angehörige von Covid-19-Verstorbenen in Deutschland aufbaut, ist wichtig. Denn die Hinterbliebenen haben mit besonderen Problemen zu kämpfen.

