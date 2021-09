Masken und Abstand in Augsburger Diskos – das kann nicht funktionieren

Plus Noch weiß keiner, wie sich die Coronazahlen im Herbst entwickeln. Trotzdem müssen die Augsburger Klubs jetzt unter machbaren Auflagen öffnen dürfen.

Für Vor-Corona-Generationen ist das fast unvorstellbar: Seit gut eineinhalb Jahren hat in Bayern kein Klub und keine Disko mehr geöffnet. Das Nachtleben steht still. Es ist nachvollziehbar, dass der Staat hier vorsichtig war. Schließlich geht es im Nachtleben um alles, was in Corona-Zeiten leider zu einem No-Go geworden ist: Nähe, Körperkontakt, direkte Kommunikation. Man muss aber auch sehen: Wenn es so weiter ginge, würde eine ganze Generation vom Nachtleben ausgeschlossen. Wer jetzt 18 oder 19 ist, verpasst vieles, was man später nicht mehr nachholen kann.

