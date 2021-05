Nach Corona wird es für den Handel in Augsburg nicht viel leichter

Plus Wenn nach Corona wieder Geschäfte öffnen dürfen, werden digitale Angebote nicht automatisch hinfällig. Das stellt Händler in Augsburg vor neue Herausforderungen.

Laden auf, Laden zu: Die Corona-Pandemie ist für viele Händler eine Herausforderung. Der müssen sie sich stellen, auch wenn Ladenschließungen längst kein Thema mehr sind. Denn einige Kunden haben in der Krise den Onlinehandel erstmals für sich entdeckt oder aber begonnen, ihn intensiver zu nutzen. Viele digitale Angebote, die kleinere Händler in der Krise zunächst als Notlösung gedacht hatten, kommen beim Kunden gut an und sollten aus dessen Sicht beibehalten werden. Damit werden sich manche Geschäftsinhaber zwangsläufig "zweigleisig" aufstellen müssen. Sie müssen lernen, in Nach-Corona-Zeiten analoge und digitale Welt miteinander zu verknüpfen. Doch das ist oft nicht leicht.

