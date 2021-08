Personalprobleme in der Gastronomie: Es gibt keine schnellen Lösungen

Plus Durch Corona hat sich der Personalmangel in der Augsburger Gastronomie verschärft. Solange die Pandemie das öffentliche Leben noch bestimmt, wird sich daran kaum etwas ändern.

Der Personalmangel in der Gastronomie ist kein regionales Problem. Ob an der Ostsee oder im Allgäu - überall sind zupackende Hände knapp. Auch in Augsburg bereitet der Engpass den Wirten immense Problem. Jetzt, wo die ausgehungerten Gäste endlich wieder kommen dürfen und das auch tun, müssen die Gastgeber ihre Öffnungszeiten reduzieren, die Anzahl der maximal zu Bewirtenden herabsetzen und sogar mitten in der besten Biergartenzeit einen Betriebsurlaub anberaumen. Die Folge: Kundinnen und Kunden werden vergrätzt und sind bisweilen wenig verständnisvoll, dass es nach der langen Pause nur ein begrenztes Angebot gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

