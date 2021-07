Rabatte im Augsburger Handel: Die Kunden sind im Zwiespalt

Plus Jeder spart gerne Geld und gibt nicht mehr aus, als nötig. Gleichzeitig hofft der Augsburger Handel auf Solidarität. Ein Widerspruch?

Die Sache ist eigentlich ganz klar: Wer die Wahl zwischen zwei gleichwertigen T-Shirts hat, die auch beide gefallen, der wird sich in den meisten Fällen für das reduzierte Teil entscheiden. Logisch. Keiner gibt gerne mehr Geld aus als nötig. Das ist jetzt nach dem Corona-Lockdown nicht anders, als es vorher schon war. Ist das Angebot an reduzierter Ware groß, wird es damit für all jene Händlerinnen und Händler schwer, die eigentlich lieber an ihrer Preisgestaltung festhalten würden. Sie sind dann, je nach Produkt, fast schon dazu gezwungen, auch selbst den Rotstift anzusetzen, wollen sie einen Teil des Umsatzkuchens abhaben. Zunehmend zum Problem wird dies in Corona-Zeiten, wo für manche Augsburger Händlerinnen und Händler nach wie vor jeder Euro zählt. Das betrifft gerade kleinere Händler oder Fachgeschäfte.

