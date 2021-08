Schule nach Corona-Pause: Kinder brauchen Entscheidungen mit Weitsicht

Plus Die neuen Vorgaben zum Schulbetrieb bedürfen Weitsicht, nicht nur zum Schutz vor Infektion, sondern auch zum Seelenheil der Kinder und Jugendlichen.

Nach eineinhalb Jahren Pandemie wird es immer deutlicher, was das Coronavirus angerichtet hat. Da sind zum einem die an den Folgen von Corona gestorbenen Personen, die vielen Kranken und auch die Menschen, die noch Monate nach der Infektion an einer Form von Long-Covid leiden. Zum anderen gibt es eine Vielzahl von Menschen, die unter den Corona-Maßnahmen leiden, also den Vorgaben, die eigentlich zum Schutz vor einer Infektion dienen, aber letztlich doch einschränkend waren und sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen