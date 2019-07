Kontron übernimmt Fujitsu-Sparte: Es wird Verlierer geben

Kontron übernimmt eine Fujitsu-Sparte und schafft so neue Perspektiven. Viele Mitarbeiter werden auch von anderen Firmen umworben. Doch es gibt auch Verlierer.

Nicht nur für die Fujitsu-Mitarbeiter war die Jobbörse am Montag ein wichtiger Schritt - sondern auch für die teilnehmenden Unternehmen. Hinter vorgehaltener Hand war von Personalverantwortlichen immer wieder zu hören, dass Standortschließungen und Abbaupläne beim Personal ihnen derzeit in die Karten spielen würden. Stichwort Fachkräftemangel. So würden auf einen Schlag viele Top-Leute frei, die man gerne für das eigene Unternehmen abwerben würde. Moralisch kann man über diese Ansicht natürlich streiten. Man kann ihrer Aussage aber auch etwas Positives abgewinnen. Obwohl die Wirtschaft auch in Augsburg langsam stagniert, ist noch reichlich Potenzial vorhanden, um Menschen, die ihren Job verlieren, eine neue Chance zu bieten.

Mit dem nötigen Engagement aller Beteiligten und allen voran der „Allianz für Arbeit“ lassen sich Möglichkeiten schaffen, die Auswirkungen einer solchen Standortschließung zumindest abzufedern. Für gut Ausgebildete wird es Angebote geben, sich beruflich neu zu orientieren. Und das sogar ganz schnell. Darin sind sich Experten einig. Ebenso bei der Aussage, dass es auch Verlierer geben wird. Eben Beschäftigte, die sich nur schwer vermitteln lassen werden. Sie brauchen deutlich mehr Unterstützung und einen längeren Atem. Die Jobbörse ist demnach tatsächlich nur ein Startschuss. Die eigentliche Arbeit für die Vermittler fängt erst an.

