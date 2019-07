vor 34 Min.

Lärmbelästigung: Polizei nimmt ein Radio mit

Ein Betrunkener stört mit seinem Radio die Nachbarn. Die Polizei setzt dem mit einem einfachen Mittel ein Ende.

Ungewöhnliche Ruhestörung in Augsburg: Ein Mann im Stadtteil Lechhausen war nach Angaben der Polizei am Sonntagabend so betrunken, dass er gar nicht mehr in der Lage war, sein Radiogerät leise zu stellen Wie die Polizei meldet, fühlten sich Anwohner in der Neuburger Straße zwischen 16.30 und 18 Uhr in ihrer Sonntagsruhe gestört und verständigten deshalb die Polizei. Schon beim Eintreffen konnte die Streifenbesatzung überlaute Musik, ausgehend von der Wohnung eines 42-jährigen Mannes, deutlich lokalisieren. Er wurde deshalb zunächst ermahnt und angehalten, die Musik leiser zu drehen. Dieser Aufforderung kam er auch prompt nach.

Anwohner in Augsburg beschwerten sich erneut

Kurze Zeit später beschwerten sich die Anwohner aber erneut über die überlaute Musikbeschallung. "Der mittlerweile augenscheinlich erheblich alkoholisierte Lärmverursacher war vermutlich gar nicht mehr in der Lage, sein Radiogerät leise zu stellen", heißt es im Pressebericht der Polizei. Deshalb sei die "Lärmquelle" kurzerhand von den Beamten sichergestellt und mitgenommen worden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der 42-Jährige. Danach mussten die Beamten aber auch nicht wieder zur der Wohnung kommen. Vermutlich, so spekuliert die Polizei, weil der Mann dann ohnehin seinen Rausch ausschlief. (jöh)

