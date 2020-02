12:56 Uhr

Laute Musik in der Nacht: Anwohner beschweren sich bei Polizei

Die Polizei nahm einen betrunkenen Autofahrer zur Blutentnahme mit in die Uniklinik. Symbolbild

Anwohner in der Innenstadt fühlten sich wegen lauter Musik um ihre Nachtruhe gebracht. Als die Polizei eintraf, ging die Geschichte erst richtig los.

Innenstadt-Anwohner haben sich in der Nacht auf Freitag bei der Polizei beschwert. Es war gegen ein Uhr als sie durch laute Musik gestört wurden. Die Musik kam aus einem Auto, das in einem Innenhof in der Heinestraße stand. Ein nächster Anrufer teilte der Polizei mit, dass das Auto nun gegen einen Absperrpfosten gefahren sei. Als die Polizeistreife eintraf, nahm sie bei dem 44 Jahre alten Autofahrer starken Alkoholgeruch wahr.

Der Mann saß bei laufendem Motor im Fahrzeug. Einen Alkoholtest verweigerte der deutlich angetrunkene Mann. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme im Uniklinikum an. Dort wehrte sich der 44-Jährige massiv. Nach Angabe der Polizei verletzte er sich dabei nicht nur selbst.

Eine Polizeibeamtin erlitt durch seine Tritte leichte Verletzungen. Aufgrund seiner anhaltenden Aggression blieb den Beamten nichts anderes übrig, als den Fahrer anschließend in den Polizeiarrest zu bringen. Dort konnte er den Rest der Nacht ausnüchtern. Er wird nun wegen Trunkenheit und Widerstand angezeigt. (ina)

Themen folgen