Leere Stühle zeigen die Not der Gastronomen und Hoteliers

Augsburger Betriebe beteiligen sich an einer deutschlandweiten Aktion "Leere Stühle". Sie fordern Perspektiven in der Corona-Krise.

Von Miriam Zissler

Stühle aus zahlreichen Augsburger Gastronomien und Hotelbetrieben wurden am Freitagvormittag auf dem Rathausplatz aufgestellt. Die Stühle blieben leer. Zu der Aktion der „leeren Stühle“ hatte der Leaders Club aufgerufen, ein Netzwerk von gastronomiebegeisterten Menschen und Unternehmen. Damit machten Gastronomen, Hoteliers und Zulieferbetriebe in vielen Städten in ganz Deutschland am Freitag auf ihre Sorgen und Nöte aufmerksam.

"Leere Stühle": Die Aktion in Augsburg soll immer wieder stattfinden

Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Betriebe geschlossen. Zahlreiche Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. Stefan „Bob“ Meitinger und Torsten Petersen, Geschäftsführer der Enchilada Franchise GmbH, organisierten die Aktion in Augsburg. Sie kritisieren, dass es bislang keine Perspektiven und keinen Fahrplan für die Mitarbeiter des Hotel- und Gaststättengewerbes gebe. Die Aktion soll wiederholt werden – so lange bis sich die Politik gesprächsbereit zeigt und über Lockerungen gesprochen wird.

