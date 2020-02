Linie 5: CSU wirft SPD unseriöses Agieren vor

Plus Die Trasse der Straßenbahnlinie 5 sorgt für Streit in der Augsburger Stadtregierung: Die CSU ist verärgert über einen Vorschlag der SPD.

Zweieinhalb Wochen vor der Kommunalwahl liefern sich die Koalitionspartner CSU und SPD einen Schlagabtausch um den Verlauf der geplanten Straßenbahnlinie 5. CSU-Fraktionsvorsitzender Bernd Kränzle wirft SPD-OB-Kandidat Dirk Wurm vor, mit seinen Vorschlägen „unangebracht“ und „unseriös“ zu agieren. Die nördliche Rosenaustraße aktuell zum Favoriten zu erklären, wirke eher aktionistisch, denn besonders sachkundig, so Kränzle.

Die SPD hatte gefordert, von der aktuell bevorzugten Variante durch Pferseer bzw. Hörbrotstraße und Holzbachstraße Abstand zu nehmen und stattdessen im Hinblick auf die Fahrzeit zur Uniklinik die nördliche Rosenaustraße verstärkt in die Prüfung zu nehmen. Die SPD setzt damit auf einen Vorschlag, der von den Verkehrsexperten Herbert König (früher SPD-Stadtrat in Augsburg und zuletzt Chef der Münchner Verkehrsbetriebe) und Rainer Schnierle (früherer Netzplaner der

Hier setzt die Kritik der CSU an, die damals eine Prüfung dieser Konzeption forderte, wobei zwischen den Zeilen deutlich herauszulesen war, dass man wenig von der Rosenau-Variante hält. In jedem Fall, so Kränzle, frage er sich, was die SPD nun veranlasst habe, dieses Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Die Rosenau-Variante wurde schon in der Bürgerbeteiligung vor sieben Jahren voruntersucht. Die Stadtwerke prüfen den Vorschlag – wie viele andere Varianten auch – zusammen mit der Regierung von Schwaben, die für die Genehmigung der Trasse zuständig ist, schon seit Monaten. Einen offiziellen Bauantrag für die Linie 5 haben die Stadtwerke noch nicht gestellt, weil vorab der Stadtrat noch über eine Vorzugsvariante abschließend entscheiden muss. Das wird wohl eine Aufgabe des künftigen Stadtrats sein.

Stadtwerke) stammt und seit etwa einem Jahr in der Diskussion schwebt.

Linie 5: CSU geht auf Distanz zur Augsburger SPD

„Es ist nicht Aufgabe der Politik, die Ergebnisoffenheit hellseherisch vorwegzunehmen, schon gar nicht wenn man wie Herr Wurm in keinem einzigen Aufsichtsrat der Stadtwerke sitzt“, sagt Kränzle. Wer seriös sein wolle, müsse „verkehrspolitische Ideenfeuerwerke“ erst auf ihre Machbarkeit prüfen, bevor er an die Öffentlichkeit gehe.

Voraussichtlich werden auch die Grünen auf Distanz zum Regierungspartner SPD gehen. Sie wollen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz zum Thema Verkehr Stellung zur Linie-5-Diskussion beziehen. Auch das Thema 365-Euro-Ticket dürfte eine Rolle spielen, wobei SPD und Grüne gleichermaßen ein solches fordern.

Die CSU zieht bei diesem Thema hingegen nicht mit. Dass die Sozialdemokraten „nach altem SPD-Muster wieder den schwarzen Peter in Richtung Freistaat schieben“, sei bezeichnend. Wer ein 365-Euro-Ticket fordere, müsse selbst Vorschläge zur Finanzierung unterbreiten, statt auf andere zu verweisen, so Kränzle. Die SPD werde angesichts schlechter bayernweiter Umfragewerte wohl nervös.

