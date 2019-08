14:22 Uhr

Mann fährt mit Taxi für 750 Euro durch Bayern - und zahlt nicht

Von Augsburg aus hat sich ein Mann mit einem Taxi quer durch Bayern fahren lassen - ohne Geld, dafür aber mit einem weiteren Wunsch.

Der Fahrer eines Augsburger Taxiunternehmens ist am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Polizeiinspektion Oberhausen erschienen. Er erstattete Anzeige gegen einen Fahrgast. Der Grund seiner Verärgerung war ungewöhnlich. Wie die Polizei jetzt berichtet, war am Freitagvormittag ein 55 Jahre alter Mann in das Taxi eingestiegen. Er buchte eine Fahrt bis nach Würzburg.

Nach Zwischenstopps in Neuburg an der Donau, Ingolstadt und Nürnberg erkundigte sich der Taxifahrer bei seinem Fahrgast, ob dieser die "Sightseeing-Bayernrundreise" denn überhaupt bezahlen könne. Der 55-Jährige antwortete laut Polizei darauf, dass er kein Geld habe und auch keine EC-Karte. Allerdings wolle er gerne noch nach Hamburg fahren.

Taxifahrer bringt dreisten Fahrgast zur Polizei

Aber der Taxifahrer wollte nicht. Er fuhr mit dem dreisten Fahrgast auf dem direkten (Rück-)Weg bis zur Polizeidienststelle. Der Fahrpreis, um den das Taxiunternehmen betrogen wurde, beträgt in etwa 750 Euro.

Auf den 55-jährigen Fahrgast kommt nun, zusätzlich zu den Reisekosten, eine Anzeige wegen Leistungskreditbetrug zu. (ina)

