Mann greift in Augsburg zwei Passanten mit Machete an

Ein Mann hat in Augsburg Passanten mit einer Machete attackiert. Die Polizei konnte ihn im Universitätsviertel festnehmen.

Ein 27-jähriger Tunesier hat im Augsburger Univiertel zwei Passanten mit einer Machete attackiert. Es gibt erste Erkenntnisse zu der Tat.

Von Michael Hörmann

Mit einer Machete hat ein Mann in Augsburg Passanten angegriffen und einen davon verletzt. Der 27-Jährige habe am frühen Dienstagmorgen eine Frau und einen Mann attackiert, sagte ein Polizeisprecher. Es gibt erste Erkenntnisse.

Passiert ist die Attacke gegen 4 Uhr im Univiertel. Die Straße will die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen. Der Mann, der bei der Attacke verletzt wurde, habe mittelschwere Verletzungen erlitten. Welche es sind, wird vorerst nicht gesagt. Eine Frau, die ebenfalls attackiert wurde, blieb unverletzt.

Angriff mit Machete: Mann attackiert in Augsburg Passanten

Bei dem Angreifer handelt es sich um einen 27-jährigen Tunesier. Aus welchen Motiven der Mann handelte, wird ermittelt. Die Polizei kündigte am Vormittag an, dass es zeitnah in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine gemeinsame Presseerklärung geben werde.

Nähere Angaben zum Opfer gibt es derzeit nicht: Der Mann sei bei der Attacke verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zudem habe der Tatverdächtige mit der Machete einen Linienbus beschädigt und sei auf ein Auto losgegangen, in dem eine weitere Frau saß. Der Verdächtige sei im Universitätsviertel festgenommen worden. Zu den Hintergründen der Tat ermittle die Kriminalpolizei in alle Richtungen.

