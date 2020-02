Missverständnis mit Folgen: Ein Syrer steht vor Gericht

Plus Einem Mann wird vorgeworfen, seinen gesuchten Freund vor der Polizei versteckt zu haben. Auch der tödliche Autounfall an der Uni spielt in dem Fall eine Rolle.

Eine offenbar missverständliche deutsch-syrische Kommunikation hat einen 28-jährigen Mann vor Gericht gebracht. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, einen Freund versteckt zu haben, nach dem die Polizei gesucht hatte. Doch vor dem Augsburger Amtsgericht klärte sich die Sache auf.

Ein Freund des angeklagten Gabelstaplerfahrers sollte laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft verhaftet werden. Dieser Mann, 20 Jahre alt und Syrer wie der Angeklagte, war für Juni 2019 wegen eines Diebstahls vor Gericht geladen. Weil er zum Prozess nicht erschien, wurde er, wie in solchen Fällen üblich, zur Verhaftung ausgeschrieben. Damit soll sichergestellt werden, dass ein nächster Prozesstermin klappt. Bei dem damals von der Polizei Gesuchten handelte es sich übrigens um jenen 20-jährigen Mann, der Ende Oktober 2019 bei einem schweren Unfall im Augsburger Univiertel ums Leben kam. Er war in einem gestohlenen Auto gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug ging in Flammen auf.

Nach Diebstahl: Polizei klingelt an der Wohnungstür

Auf der Suche nach diesem Mann also klingelten die Polizeibeamten im Juni 2019 an der Türe der Wohnung des Angeklagten. Hier war der 20-Jährige vermutlich untergeschlüpft, nachdem er an seiner Meldeadresse nicht anzutreffen gewesen war. Die Uhr zeigte 7.45 Uhr, der verschlafene Angeklagte öffnete die Tür, vor der ein halbes Dutzend Polizisten stand. Nun begann die verhängnisvolle Kommunikation, die letztlich zu dem Gerichtsverfahren gegen den 28-Jährigen führte.

In dieser Kurve an der Uni fuhr das Auto weiter gerade aus und prallte gegen einen Baum. Bild: Klaus Rainer Krieger (Archiv)

Die als Zeugin geladene Kriminalpolizistin beteuerte, sie habe gefragt, ob sich der gesuchte 20-Jährige in der Wohnung des Angeklagten aufhalte. Der Mann habe das verneint. Denn wie sein Anwalt Stefan Mittelbach erklärte, habe sein Mandant die Frage anders verstanden. Er glaubte, er sei gefragt worden, ob er selbst der gesuchte 20-Jährige sei. Das habe er verneint. Ohne weitere Umstände habe er die Polizisten in seine Wohnung gelassen. Und siehe da, in der Küche hielt sich der gesuchte 20-Jährige in Unterhose auf. Nicht nur er landete vor Gericht, sondern schließlich auch sein 28-jähriger Bekannter. Denn dieser war einer Vorladung aufs Revier nicht gefolgt. Dort wollte die Sachbearbeiterin der Kriminalpolizei mit ihm die versuchte Strafvereitelung besprechen. Also erstattete die Beamtin eine entsprechende Anzeige.

Angeklagter: Hat er versucht, eine Strafe zu vereiteln?

Für jeden im Gerichtssaal war zu erkennen, dass der Angeklagte die deutsche Sprache nicht gut beherrschte. Ein Dolmetscher übersetzte für ihn. Während Verteidiger Mittelbach von Anfang an auf einen Freispruch seines Mandanten hinarbeitete, wollte Staatsanwältin Birgit Milzarek das nicht ohne Weiteres akzeptieren. Der Angeklagte habe sich durchaus auch auf Deutsch verständlich machen können, hielt sie entgegen. Die Lösung des Problems fand Richter Thomas Müller-Froelich im „Rücktritt vom Versuch der Strafvereitelung“.

Selbst wenn der Angeklagte durch sein Nein gegenüber der Polizei eine Strafvereitelung versucht hätte, sei er nicht von diesem Versuch unmittelbar darauf zurückgetreten, indem er den Beamten freiwillig Zutritt zur Wohnung gewährt habe? Diese Sichtweise des Rücktritts vom Versuch gefiel sowohl der Staatsanwältin als auch dem Verteidiger, die auf Freispruch plädierten. Der Richter folgte dieser Forderung in seinem Urteil. Es ist noch nicht rechtskräftig.

