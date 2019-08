Mit einer Flatrate lassen sich künftig Tram und Carsharing nutzen

Mich würde mal die Gesamtrechnung interessieren?

Was kostet der öffentliche Nahverkehr in Augsburg gesamt?

Die Betrachtung dürfte heute - ökologisch (wie bei der Diskussion um die Tarifreform angesprochen) - eine andere sein?

Wieviel kann eingespart werden, wenn man den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anbietet? Der Umstieg vom persönlichen Verkehrsmittel in der Stadt würde plötzlich so attraktiv, dass es fast alternativlos ist nur den ÖPNV zu nutzen?

- Kein Ticketverkauf incl. Verwaltung Beschaffung etc. - wie viele Arbeitskräfte können eingespart werden?

- Keine Kontrollen mit all dem Verwaltungsaufwand und Juristereien?

- Keine Kosten für Beschaffung und Wartung von Ticketautomaten und Tarifverwaltung, Anzeigetafeln etc.

- Wie kann man die Einsparung durch die Verringerung der Umweltbelastung berechnen - bei den Schadensrechnungen ist man immer flott dabei?

- Was kann im Straßenbau eingespart werden?



Dazu gehört natürlich die zügige Freisetzung (oder produktive Verwendung) des davon betroffenen Personals!

Man kann nicht eine (evtl. unnötige) Beschäftigung von Mitarbeitern den Kosten des ÖPNV zurechnen - will man diese Variante mal betrachten.



Noch günstiger wird es, wenn man zügig das autonome Fahren der Busse und Bahnen umsetzt.

Es gilt nur noch die zuverlässige Funktion der Verkehrsmittel sicher zu stellen, was heute schon ein bestehender Faktor ist.

