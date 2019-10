14:10 Uhr

Modehaus P&C modernisiert Filiale in der Viktoriapassage

Plus Die Filialleiterin spricht von einem Bekenntnis zum Standort Augsburg. Die Arbeiten in der Passage gehen weiter. Was macht Peek&Cloppenburg nun in der Annastraße?

Von Michael Hörmann

Seit dem Jahr 1984 sitzt das Modeunternehmen Peek&Cloppenburg in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Filiale in der Viktoriastraße wurde zuletzt 2003 modernisiert. In den zurückliegenden Jahren tauchte die Frage auf, ob das Unternehmen womöglich den Standort in der Bahnhofstraße aufgibt. Als Alternative bot sich das frühere Woolworth-Gebäude in der Annastraße an, das von Peek&Cloppenburg erworben wurde. Seit Mai diesen Jahres herrscht Klarheit: P&C bleibt in der Bahnhofstraße. Offen ist dagegen, was in der Annastraße künftig passiert.

Das Woolworth-Haus steht seit Dezember 2009 leer. Nicht nur Kunden warten sehnsüchtig darauf, dass diese Immobilie in der Fußgängerzone endlich wieder belebt wird. Auch Wirtschaftsreferentin Eva Weber würde sich freuen, wenn der Leerstand beendet wird. „Wir sind mit der Immobiliengesellschaft von Peek& Cloppenburg im Kontakt“, sagt sie, „es ist aber noch nichts spruchreif.“ Die Viktoriapassage in der Bahnhofstraße. Bild: Silvio Wyszengrad Peek&Cloppenburg in Augsburg: Filiale bei laufendem Betrieb modernisiert Das Modehaus in der Bahnhofstraße wird von einer anderen Gesellschaft des Unternehmens gemanagt. Hier wurden die Dinge in den zurückliegenden drei Monaten dagegen vorangetrieben. Die Filiale wurde bei laufendem Betrieb modernisiert. Am Mittwoch fand die Umbaueröffnung statt. Die Filiale mit einer Verkaufsfläche von 4400 Quadratmetern präsentiert sich auf den beiden Etagen deutlich heller als in der Vergangenheit. Es werden einige neue Marken verkauft. Das Angebot für junge Kunden wurde mit großen Sneaker-Flächen ausgeweitet. Seit Dezember 2018 ist Katrin Pangerl die Augsburger Filialleiterin. 85 Mitarbeiter sind tätig. „Für uns ist die getätigte Investition ein klares Bekenntnis zum Standort Augsburg, aber auch zur Viktoriapassage“, sagt Katrin Pangerl. Katrin Pangerl ist Leiterin der Augsburger Filiale von Peek&Cloppenburg. Bild: Silvio Wyszengrad Das tut sich jetzt noch in der Viktoriapassage Die Ladenzone wird gegenwärtig modernisiert. Der Zugang in der Viktoriapassage ist teils gesperrt. Die Arbeiten bei Peek&Cloppenburg sind nun abgeschlossen. Besitzer der Passage ist die Lüder Unternehmensgruppe mit Sitz in Hildesheim. Lüder wollte P&C als Ankermieter unbedingt halten – was gelungen ist. Als künftige Mieter werden der Outdoor-Spezialist Globetrotter sowie die Stadtsparkasse, ein regionaler Bäcker und ein Biomarkt angekündigt. Als Einzugstermin wird dem Vernehmen nach der Sommer 2020 angepeilt. Auch das Fitness-Studio Fit/One will sich in der Viktoriapassage niederlassen. Lesen Sie auch: Wie das Modehaus Jung mit der Zeit geht

