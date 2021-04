vor 54 Min.

Munition unterschlagen? Razzia bei Polizei-Spezialeinheit in Augsburg

Mitglieder bayerischer Polizei-Spezialeinheiten sollen bei einem Schießtraining Munition unterschlagen haben. Nun überprüft das LKA auch, ob weitere Beamte ähnlich handelten.

Von Jan Kandzora

Beamte des bayerischen Landeskriminalamtes haben am Mittwochvormittag unter anderem eine Dienstelle einer Polizeispezialeinheit in Augsburg durchsucht. Wie das LKA berichtet, gehe es bei dem Ermittlungsverfahren und der Razzia um "Munitionsverluste bei Schießübungen auf einem Schießplatz in Mecklenburg-Vorpommern". Im Klartext: Polizisten von Polizei-Spezialeinheiten sollen Munition unterschlagen haben. Nach Informationen unserer Redaktion durchsuchten die Ermittler dabei die Räume des Mobilen Einsatzkommandos MEK in Augsburg.

