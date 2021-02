15:10 Uhr

Mysteriöse Schlägerei ohne Opfer in Augsburg

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Samstag zu einer Schlägerei nach Haunstetten gefahren. Vor Ort war kein Opfer aufzufinden. Dafür trafen die Beamten auf einen Mann mit Baseballschläger.

Zu einer Schlägerei ohne erkennbares Opfer wurde die Polizei am Samstagabend in Haunstetten gerufen. Wie die Beamten berichten, ging eine Mitteilung bei der Einsatzzentrale der Polizei ein, dass in der Hofackerstraße eine Person von mehreren Personen zusammengeschlagen werde. Über zehn Streifen fuhren daraufhin zum Einsatzort, konnten dort aber zunächst keine Schlägerei erkennen.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen fielen vier Männer im Alter von 24 bis 59 Jahren auf und wurden kontrolliert. Einer der Männer führte einen Baseballschläger mit sich. Bei Zweien wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Der vierte Beteiligte musste wegen seines aggressiven Verhaltens sowie seiner Alkoholisierung in den Polizeiarrest gebracht werden. Nähere Zusammenhänge und Hintergründe müssen die Ermittlungen der Polizeiinspektion Augsburg-Süd ergeben, heißt es von der Polizei. (att)

