Nach Attacke am Kö: Polizei nimmt sechs Verdächtige fest

Ein dickes Lob an die Augsburger Polizei för den schnellen Fahndungserfolg, auch wenn es mich stört, dass die Täter gerade mal 17 Jahre alt sind und höchstwahrscheinlich nach Jugendstrafrecht verurteilt werden und somit keine harten Urteile befürchten müssen, weil man Jugendliche nicht bestrafen, sondern erziehen möchte. Und das die Jugendlichen bereits polizeibekannt sind, macht die Sache in meinen Augen nicht besser.



Aber etwas stört mich schon an der Aussage, dass der Hauttäter mehrere Staatsbürgerschaften und der zweite Täter eine südeuropäische Staatsbürgerschaft hat. Ja, welche Staatsbürgerschaft hat er denn jetzt? Ist er Grieche, Italiener oder Türke? Warum kann man nicht Klartext reden?



Ich rege mich deshalb auf, weil ich unter anderem auch mehrere Staatsbürgerschaften besitze (deutsche und griechische) und allgemein gehaltene Angaben keinem nützen, sondern nur noch für mehr Spekulationen sorgen. Man sollte das Kind beim Namen nennen.



Bin auf die morgige Pressekonferenz gespannt.



In diesem Sinne

