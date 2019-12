Nach Studie: Kommt der Bestattungswald in Bergheim - oder nicht?

Plus Die Pläne für einen Bestattungswald in Bergheim liegen derzeit auf Eis. Eine Studie hat jetzt ergeben, dass Totenasche giftige Stoffe enthalten kann.

Können in Zukunft in Bergheim Verstorbene auf dem ersten Naturfriedhof Südbayerns bestattet werden? Das Projekt „Ruheforst“ in den Wäldern des Hauses Fugger-Babenhausen liegt noch immer auf Eis.

Doch mittlerweile liegen die Ergebnisse einer Untersuchung vor, bei der es um mögliche Umweltschäden durch Totenasche in den sogenannten Friedwäldern geht. In Bergheim will das Unternehmen Ruheforst den ersten Naturfriedhof Südbayerns errichten. Über 800 Menschen könnten dort unter Bäumen in Urnen aus Holz die letzte Ruhe finden, so die bisherige Planung. Vorhabensträger ist das Haus Fugger-Babenhausen.

Aus der Bevölkerung hatte es Widerstand gegeben; vor allem die Sorge vor einer Verkehrszunahme und einem erhöhten Parkdruck durch Friedhofsbesucher trieb die Bergheimer um. Doch der Punkt, der zum aktuellen Stillstand des Projekts führte, war die Frage nach möglichen Grundwasser- oder Bodenverunreinigungen. Man wollte Untersuchungen des Umweltbundesamts (UBA) zur Umweltschädlichkeit von Totenasche abwarten. Diese UBA-Studie liegt jetzt vor.

Totenaschen enthalten Schwermetalle

Die Studie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ging der Frage nach, ob von den mit Kremationsaschen in den Boden eingetragenen Stoffen eine Gefahr für das Grundwasser und die Böden der Waldökosysteme ausgeht. Totenaschen enthalten Schwermetalle wie Blei, Kadmium, Kupfer, Zink, Nickel, Chrom und Quecksilber, heißt es. Diese würden im Laufe des Lebens meist über die Atemluft aufgenommen, reicherten sich aber auch während der Kremation in der Asche der Verstorbenen an.

Auch das Holz des Sarges und Kleidungsstücke aus chromgegerbtem Leder enthielten Schwermetalle. „Der Betrieb von Bestattungswäldern ist nach derzeitigem Kenntnisstand auf Standorten mit einem Boden-pH-Wert von 4 bis 6,5 in der für die Beisetzung der Urnen vorgesehenen Tiefe unproblematisch“, heißt es in den Handlungsempfehlungen der Studie. Stark saure, neutrale oder basische Standorte bergen dagegen die Gefahr einer Kontamination des Grundwassers. Für den sicheren Betrieb von Bestattungswäldern müsse Kontakt der biologisch abbaubaren Urnen mit dem Grundwasser konsequent vermieden werden, heißt es weiter.

Die Studie streift auch Umweltgefahren bei Bestandsfriedhöfen. Auch hier steige der Einsatz kompostierbarer Urnen. Vor allem durch die Kremationsöfen gelange hochgiftiges Chrom VI in die Aschen, weshalb die Empfehlungen auch hier zu beachten seien.

Das Projekt soll weiter verfolgt werden

Aus dem Hause Fugger-Babenhausen heißt es, das Projekt werde weiter verfolgt. Das genannte Gutachten liege vor und werde in den Planungen berücksichtigt, sagt der Leiter der Forstverwaltung von Fürst Fugger Babenhausen, Peter Lackhoff. „Nachdem wir alle notwendigen weiteren Informationen gesammelt haben, werden wir mit den beteiligten Behörden sprechen und weitere Planungsschritte vollziehen“, so Lackhoff.

Lesen Sie dazu auch: