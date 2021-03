vor 31 Min.

Nach dem Feuer im Augsburger Stadtwald brennt es am Lechufer

Nach dem Feuer im Stadtwald (Bild) brannte es wenige Stunden später in Augsburg am Lech.

Nach dem Großeinsatz im Augsburger Stadtwald hat es am frühen Donnerstagabend plötzlich an anderer Stelle gebrannt.

Sind in Augsburg Brandstifter in der Natur unterwegs? Nach dem Großfeuer im Stadtwald, das am Donnerstagmittag sowohl die Berufsfeuerwehr Augsburg als auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Haunstetten, Göggingen und Inningen auf den Plan rief, mussten die Einsatzkräfte gegen Abend erneut ausrücken. Diesmal brannte es am Lech.

Zwei Feuer an der Ostseite des Flusses wurden im Bereich Firnhaberau zwischen 18.20 und 18.55 Uhr gemeldet. Wie die Polizei berichtet, konnten die alarmierten Beamten die beiden Brände im Unterholz am Lechufer-Radweg mit Handfeuerlöschern weitestgehend löschen. Dann übernahm die Feuerwehr Gersthofen. Die Polizei setzte einen Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera ein, um mögliche weitere Glutnester auszumachen. Nach Angaben der Polizei lagen die beiden Brandstellen etwa einen Kilometer auseinander. Durch das Feuer wurden insgesamt 600 Quadratmeter Waldfläche in Mitleidenschaft gezogen.

Brände an Lech und im Augsburger Stadtwald: Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nicht nur in diesen beiden Fällen wegen eines fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftungsdeliktes, sondern auch im Fall des Feuers im Stadtwald. Dort wüteten die Flammen auf einer Fläche von etwa zwei Hektar, also etwa 20.000 Quadratmeter. Bislang liegen den Ermittlern weder zum Feuer im Stadtwald noch zu den Bränden am Lech Hinweise vor. Die Schadenssumme der drei Brände könne bis dato noch nicht beziffert werden, so die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu den Brandstiftungen oder auffälligen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Augsburg unter Telefon 0821/323 3810 zu melden. (ina)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen