Nächste Runde im Streit um die Theaterkosten

Plus Die Kosten für den Hauptbahnhof und das Theater sind gestiegen. Umstritten ist aber nur ein Fall, deshalb gibt es einen neuen Vorschlag für die Theatersanierung.

Und wieder wird über die Kosten der Generalsanierung des Staatstheaters diskutiert. Der SPD-Oberbürgermeister-Kandidat Dirk Wurm hat jetzt eine Idee ins Spiel gebracht, die Interimsspielstätten weiterzubetreiben, um den Theater-Neubau deutlich abzuspecken, damit die Kosten nicht weiter steigen. Und die Aufregung in der Kulturszene ist groß. Fast gleichzeitig nimmt der Rechnungshof die Kostensteigerungen am Augsburger Hauptbahnhof ins Visier und die kollektive Reaktion gleicht einem leichten Schulterzucken.

Warum das so ist? Beim Hauptbahnhof käme niemand auf die Idee, die Baumaßnahmen dort zusammenstutzen zu wollen. Den Tunnel nicht weiterzubauen – undenkbar, das Ergebnis wäre ein dysfunktionales Bauwerk und jeder würde es bemerken. Außerdem bestreitet niemand, dass der Hauptbahnhof ein Bauwerk für die Allgemeinheit ist.

Das Theaterpublikum stellt man sich dazu immer als reich vor

Wenn die Kosten für die Generalsanierung des Staatstheaters steigen, schaut das anders aus. Sofort kommt da in Diskussionen von kritisch eingestellten Zeitgenossen ein Verweis auf den klammen Stadt-Haushalt und die längst fälligen Schulsanierungen, die sich Augsburg nicht leisten kann. Unterschwellig wird immer noch mitgedacht, dass die Generalsanierung des Staatstheaters ein Luxusprojekt ist, von dem „nur“ die Theatergänger profitieren. Und dieses Publikum stellt man sich dazu immer noch als bessergestellt, als reich vor – und nie als Theaterliebhaber, ob nun Schüler, vollzeitbeschäftigt, arbeitslos oder Rentner.

Hinzu kommt dann noch ein kulturinterner Geld-Verteilungskampf. Es gibt Teile in der vielschichtigen und vielgestaltigen freie Kulturszene, die es viel lieber sehen würden, wenn das städtische Geld des Kulturhaushalts nicht in Richtung Staatstheater, sondern zu ihnen wandern würde. Der Protest gegen die Theatersanierung kam in Augsburg ja nicht von denen, die mit der Kultur überhaupt nichts am Hut haben, sondern von vielen Kulturschaffenden selbst. Was wiederum erklärt, warum sich dann auch Kommunalpolitiker etwas davon versprechen, wenn sie eine Theatersanierung ins Gespräch bringen, die die dysfunktionalen Zustände im Theater fortschreibt und die Idee des Neubaus damit ad absurdum führen.