Zoo, Schwimmbad, Fitnessstudio: Wo in Augsburg jetzt 2G plus gilt

In Kultur und Freizeit gilt in Bayern jetzt fast überall 2G plus. Welche Bereiche in Augsburg von den neuen Corona-Regelungen betroffen sind - ein Überblick.

Bayern hat angesichts der steigenden Inzidenzzahlen seine Corona-Maßnahmen verschärft. In einigen Bereichen gilt künftig 2G plus. Das bedeutet, dass dort auch Geimpfte und Genesene zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Schnelltest brauchen. Ungeimpfte haben bei 2G plus keinen Zutritt.

Testnachweise müssen schriftlich vorgelegt werden, das heißt ausgedruckt oder auf dem Handy. Ein PCR-Test darf nicht länger als 48 Stunden zurückliegen, ein Schnelltest nicht länger als 24 Stunden. Ein Selbsttest reicht nur, wenn er unter Aufsicht vorgenommen und dies schriftlich bestätigt wurde.

Corona-Regeln: Wo jetzt 2G plus in Augsburg gilt

Welche Bereiche in Augsburg - hier liegt die Inzidenz nach Angaben der Stadt am Mittwoch bei 575 - von den neuen Regeln betroffen sind:

Kulturveranstaltungen (Theater, Konzerte, Museen)

Sportveranstaltungen

Messen und Tagungen

Freizeiteinrichtungen, zum Beispiel Zoo, Botanischer Garten, Bäder , Thermen, Saunen und Fitnessstudios

, Thermen, Saunen und Private und öffentliche Veranstaltungen in nicht privaten Räumlichkeiten, soweit sie nicht in einem gastronomischen Betrieb stattfinden - also zum Beispiel Weihnachts-, Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern.

2G plus im Augsburger Zoo: OB Weber übt Kritik an Regel

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber hat die neuen Regeln, die vorerst bis 15. Dezember gelten sollen, am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. Dabei übte sie an den Maßnahmen des Freistaats auch Kritik. Dass etwa der Zoo unter die 2G-plus-Regelung falle, halte sie für "schwer nachvollziehbar". Dort treffe man sich an der frischen Luft, wo eine Übertragung äußerst selten stattfinde. "Vielleicht gibt es auch Personen, die sich einfach zum Spazierengehen im Zoo getroffen hätten und die sich stattdessen jetzt zu Hause treffen", gibt die Bürgermeisterin zu bedenken. Sie gehe davon aus, dass der Freistaat mit dieser Regel "eine zusätzliche Hürde einbauen wollte", um die Mobilität weiter einzudämmen.

Lesen Sie dazu auch

Sportveranstaltungen, wie etwa Fußballspiele, aber auch Kulturveranstaltungen dürfen in Bayern nur noch mit 25 Prozent der maximalen Besuchermenge stattfinden. Messen dürfen nur noch ein Viertel der bisherigen Besucherzahlen zulassen - höchstens 12.500 Personen täglich. Es gilt generell Maskenpflicht.

Bei Indoor-Veranstaltungen muss durchgängig auch am Platz wieder Maske getragen werden. Ebenfalls muss der Mindestabstand zu Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, wieder eingehalten werden.

Corona-Regeln: Hier gilt 2G in Augsburg

Die 2G-Regelung gilt in Augsburg laut Oberbürgermeisterin Weber weiterhin in folgenden Bereichen:

Gastronomie

Körpernahe Dienstleistungen, zum Beispiel Friseur oder Kosmetik

Hochschulen und Bibliotheken

Volkshochschulen

Fahrschulen, Musikschulen und vergleichbare Einrichtungen.

Wer von 2G und 2G plus ausgenommen ist

2G gilt nicht für Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten. In Restaurants und Hotels dürfen zudem alle Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren, da sie in der Schule regelmäßig getestet werden. Von 2G plus sind Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten ebenfalls ausgenommen, so auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Dies müssen sie durch ein Attest nachweisen und einen negativen PCR-Test vorzeigen. Bei der 2G-plus-Regelung gelten Schüler automatisch als getestet.

Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, dürfen - auch wenn 2G plus gilt - Musik machen, Theater spielen oder Sport treiben, also auch beim Vereinssport in der Halle mitmachen. Für sie gibt es eine Sonderregelung.

