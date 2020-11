19:15 Uhr

Neue Lichtinstallationen sollen Augsburg vorweihnachtliche Stimmung bringen

In der Maximilianstraße in Augsburg sind die Engel als Weihnachtsbeleuchtung bereits installiert.

Plus Der Christkindlesmarkt in Augsburg fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Dennoch soll die Vorweihnachtszeit in Szene gesetzt werden – dieses Jahr mit neuen Attraktionen.

Von Michael Hörmann

Der Christbaum auf dem Augsburger Rathausplatz steht. In der Maximilianstraße hängen bereits die Engel mit Posaunen. Es sind Vorboten der vorweihnachtlichen Zeit, die nicht nur in Augsburg unter dem Einfluss der Corona-Pandemie steht. Auch wenn das öffentliche Leben im November auf alle Fälle eingeschränkt bleibt, will die Stadt in den nächsten Wochen für eine weihnachtliche Stimmung sorgen. Dabei spielen Kronleuchter eine wichtige Rolle.

Die Organisation der Weihnachtsbeleuchtung liegt in den Händen der Stadtmarketing-Abteilung Augsburg Marketing. Deren Leiter Ekkehard Schmölz verspricht, dass es in diesem Jahr einige zusätzliche Lichtinstallationen geben werde. Die letzten Details würden derzeit noch mit der Stadt geklärt, damit es zu einem einheitlichen Konzept komme. "Auf jeden Fall planen wir eine Lichtinstallation, die sich auch als Fotomotiv für Selfies eignen wird", sagt Schmölz.

In der Altstadt werden wieder Kronleuchter aufgehängt. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Unter dem Motto "Augsburg leuchtet" läuft die Aktion. Ähnlich wie in den Vorjahren werden Fußgängerzone und Stadtmarkt beleuchtet. Auch Kronleuchter werden wieder zum Einsatz kommen. Neben der Beleuchtung der Altstadtkanäle sei eine zusätzliche Installation in der Fußgängerzone geplant, sagt Schmölz. Wahrscheinlich wird in diesem Fall ein größerer Baum mit Kronleuchtern ausgestattet.

Eine Lichtinstallation ist für die Augsburger Innenstadt geplant

Vor einigen Jahren gab es am Königsplatz bereits eine Lichtinstallation, die aber nichts mit den beleuchteten Bäumen am Kö zu tun hatte. Etwas Vergleichbares ist ebenfalls für dieses Jahr vorgesehen. "Die Lichtinstallation wird es voraussichtlich an einem anderen Platz in der Innenstadt geben", sagt Schmölz.

Wann die Beleuchtung eingeschaltet wird, ist noch nicht entschieden. Man warte hier auf die Antwort der Stadt, heißt es bei Augsburg Marketing. Es soll auf alle Fälle ein einheitlicher Starttermin sein. "Wir wollen aber auf jeden Fall vor dem ersten Adventswochenende startklar sein", erläutert Schmölz. Der erste Advent fällt auf Sonntag, 29. November.

