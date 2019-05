14:17 Uhr

Neunjähriger richtet an Autos 17000 Euro Schaden an

Ein neunjähriger Junge hat an drei geparkten Pkw einen enormen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Eva Maria Knab

Ein neunjähriger Junge hat drei Autos beschädigt und dabei einen Schaden von rund 17 000 Euro angerichtet, so die Polizei. Der Junge machte sich am Freitagnachmittag an drei geparkten Pkw am Klausenberg, Höhe Hausnummer 2, zu schaffen. Offenbar zerkratzte er den Lack und beschmierte die Fahrzeuge mit einem roten Lippenstift. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei. Beamte stellten den Jungen noch vor Ort zur Rede. Der bislang bekannte Sachschaden beläuft sich auf gut 17 000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Themen Folgen