vor 20 Min.

Not-OP nach Prügel-Attacke vor Augsburger Disco

Ein Betrunkener kommt nicht in eine Disco und schlägt einem unbeteiligten Mann unvermittelt gegen den Kopf. Er lässt auch nicht von seinem Opfer ab, als es am Boden liegt.

Vor einer Diskothek in Augsburg ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann auf einen anderen losgegangen und hat diesen schwer verletzt. Das Opfer, ein 50-Jähriger, wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Uniklinik gebracht und musste dort notoperiert werden. Zum momentanen Gesundheitszustand des Mannes macht die Polizei keine Angaben.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich beim mutmaßlichen Täter um einen 35-Jährigen, der stark alkoholisiert war und gegen 2 Uhr nachts von den Türstehern des Spectrum Clubs abgewiesen wurde. Offenbar entfernte er sich aber nicht weit von der Diskothek.

Mann schlägt Unbeteiligtem unvermittelt gegen den Kopf

Etwas später verließ ein 50-Jähriger den Club. Laut Polizei griff der 35-Jährige den Unbeteiligten am Platz vor dem Laden unvermittelt an. Er schlug ihm mehrfach gegen den Kopf, woraufhin der 50-Jährige zu Boden ging. Auch als das Opfer am Boden lag, ließ der mutmaßliche Angreifer demnach nicht von dem Mann ab und schlug weiter zu. Die Türsteher schritten ein und holten Hilfe. Die herbeigerufenen Polizisten konnten den 35-Jährigen festnehmen, Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus.

Der Mann wurde noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft an, so dass der Tatverdächtige vorerst in Gefangenschaft bleibt. (AZ)

