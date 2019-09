vor 18 Min.

Oberhausen: Frau tritt in Gaststätte nach Polizistin

Wegen eines Streits in einer Gaststätte in Oberhausen rückten dort mehrere Polizeistreifen an.

Bei einem Einsatz der Polizei in einer Gaststätte in Oberhausen wurde eine Polizeibeamtin von einer Frau angegriffen.

In einer Gaststätte in der Donauwörther Straße ist es am Samstagmorgen gegen zwei Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Bei der Anzeigenaufnahme wurden die Beamten von einem Pärchen massiv gestört. Einen Platzverweis ignorierte das Paar.

Außerdem trat die 34-jährige Frau nach einer Polizistin. Diese stürzte beim Ausweichen und musste ihren Dienst beenden, berichtet die Polizei. Beide Beschuldigten waren angetrunken und wurden in den Arrest gebracht. Sie müssen sich wegen Beleidigung, Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (ina)

