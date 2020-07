Öffnungszeiten der Bäder: Die Stadt Augsburg handelt richtig 

Plus Freibäder in Augsburg können jetzt wieder ohne eine zeitliche Beschränkung besucht werden. Die Kritik an der früheren Regelung war berechtigt.

Die Sommerferien lassen nicht mehr lange auf sich warten: Viele Augsburger werden den Urlaub in diesem Jahr zuhause verbringen. Spielt das Wetter mit, gehört der Besuch eines Freibads zu den Ausflugszielen. Corona hat jedoch das Badevergnügen in diesem Jahr getrübt.

Dass die Stadt zuletzt mit zwei Betriebszeiten operierte, die von einer einstündigen Putzpause unterbrochen wurden, stieß auf reichlich Kritik. Insofern ist es der richtige Schritt, auf diese zeitliche Einschränkungen zu verzichten. Die neue Regelung wird helfen, Frust an Warteschlangen vor Kassen abzubauen.

Dass Badegäste wegen eines überfüllten Freibads draußen bleiben müssen, ist nach den Erfahrungen der jüngsten Wochen nicht unbedingt zu erwarten. Aufgrund der Beschränkungen, die wegen Corona gelten, steht tatsächlich für viele Besucher das Schwimmen im Vordergrund. Gesperrte Wasserrutschen bremsen andere Aktivitäten aus, speziell für Jugendliche und Kinder. Deshalb ist es ebenfalls richtig, die geltenden Badetarife nun nicht mehr in der laufenden Saison zu erhöhen.

Lesen Sie auch den zugehörigen Artikel: Freibäder in Augsburg haben wieder durchgängig geöffnet

Themen folgen