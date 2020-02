14:32 Uhr

Orkan "Sabine" beschädigt viele Bäume in Augsburg

Orkantief "Sabine" hat in Augsburg einige Bäume entwurzelt. Allein auf den Friedhöfen traf es 28. Wo der Sturm noch zuschlug.

Von Ina Marks

Orkantief „Sabine“ hat in Augsburg einige Bäume entwurzelt. Das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) hat sich inzwischen einen Überblick verschafft: „Im gesamten Stadtgebiet sind während des Orkantiefs Bäume umgestürzt oder Kronenteile ausgebrochen“, sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne).

Insgesamt seien bisher 87 sehr schwer beschädigte oder umgestürzte Bäume bekannt. „Besonders betroffen sind die städtischen Friedhöfe mit mindestens 28 Bäumen mit Totalschaden.“ Daher musste der Westfriedhof auch am Mittwoch noch geschlossen bleiben.

Nach Orkan "Sabine": Augsburger werden um Vorsicht gebeten

An der Grünanlage am Kuhsee seien mindestens elf Bäume beschädigt worden, in den übrigen Grünanlagen und Biotopen 46. Im Botanischen Garten seien zwei mittelgroße Bäume so schwer beschädigt worden, dass sie laut Erben gefällt werden mussten. „Neben den umgestürzten Bäumen gibt es an sehr vielen Bäumen abgebrochene und angerissene Äste.“

Die Mitarbeiter würden die Grünanlagen und Großbäume nun kontrollieren. Bürger werden um erhöhte Vorsicht im Bereich von großen Bäumen gebeten. Das Orkantief hatte auch in den Wäldern Schaden angerichtet. In allen Augsburger Forstrevieren sei laut Bürgermeisterin Eva Weber mit einer Schadholzmenge von etwa 10000 Festmetern zu rechnen, im Siebentischwald seien schätzungsweise 1500 bis 2000 Festmeter Holz gefallen. Ein Festmeter entspricht in etwa einem Kubikmeter fester Holzmasse.

