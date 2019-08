vor 40 Min.

O'zapft is! OB Gribl eröffnet den Herbstplärrer 2019

Es ist wieder Plärrerzeit in Augsburg - der Herbstplärrer hat mit dem Anstich offiziell begonnen. Auch am Wochenende ist mit dem Umzug einiges geboten.

Von Oliver Wolff

Der Herbstplärrer ist eröffnet: Nach der Ansprache von Junior-Festwirtin Tina Held zapfte Oberbürgermeister Kurt Gribl im Schaller-Festzelt das erste Fass Bier mit routinierten zwei Schlägen an.

Die Wetterbedingungen für den Plärrer-Auftakt dürften den Schaustellern gefallen. Kein Regen, nicht zu heiß - da gehen die Menschen für gewöhnlich gerne auf ein Volksfest. Die Plätze in den Zelten und auch in den Biergärten waren bereits vor der offiziellen Eröffnung um 18 Uhr schon gut gefüllt.

Rechtzeitig zum Volksfest wurde auch die neue Plärrerwache auf dem Gelände fertig, in der Polizei, Bayerisches Rotes Kreuz und Berufsfeuerwehr mit Einsatzkräften vor Ort sind. Das Sicherheitskonzept, das jetzt seit einigen Jahren greift, sieht Eingangskontrollen und Zufahrtssperren vor.

Am Samstag steht der große Umzug auf dem Programm. Er führt durch die Innenstadt. Fast 2300 Teilnehmer sind dabei. Der Umzug beginnt um 12.30 Uhr am Moritzplatz. In der Maximilianstraße stellen sich die Teilnehmer des Zuges auf. Die ersten Gruppen dürften gegen 13.30 Uhr auf dem Festgelände eintreffen, gegen 14.30 Uhr dürften dann alle den Plärrer erreicht haben. Zur „Belohnung“ gibt es für die Teilnehmer einen Gutschein für Essen und Getränke. Zum Umzug werden wohl mindestens 20.000 Zuschauer erwartet, die an der Wegstrecke den Teilnehmern zujubeln.

Wegen des anstehenden Kommunalwahlkampfs haben sich auch einige prominente Politiker für den Umzug angesagt. An der Spitze steht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist ebenfalls mit von der Partie. Bundesinnenminister und Augsburgs Ehrenbürger Horst Seehofer (CSU), der angefragt war, hat abgesagt.

In der Mittagszeit ist am Samstag in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Busse und Trams werden auf einzelnen Abschnitten umgeleitet. Die Einschränkungen:

Die Straßenbahn verkehrt zwischen 12 und 14 Uhr nur zwischen den Haltestellen Göggingen und Königsplatz. In nördlicher Richtung fährt die Linie 1 von 12.15 bis 13.30 Uhr nur zwischen den Haltestellen Lechhausen/Neuer Ostfriedhof und Pilgerhausstraße.

Die Linie 2 wird von 12 bis 12.30 Uhr über die Trasse der Linie 4 umgeleitet. Ab 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr können beide Linien ab Königsplatz Richtung Wertachbrücke nicht fahren. Von 13.30 bis etwa 14.30 Uhr wird die Linie 4 zwischen Königsplatz und Wertachbrücke über die Trasse der Linie 2 umgeleitet.

Die Busse der Linien 22 und 32 werden bereits ab etwa 9 Uhr über Theodor-Heuss-Platz und Rotes Tor geleitet. Die Busse der Linien 23 und 44 fahren während des Umzugs nur bis Pilgerhausstraße.

Nicht nur wegen des Plärrerumzugs ist am Samstagmittag mit viel Betrieb in der Innenstadt zu rechnen. Der FC Augsburg trägt sein erstes Heimspiel in der neuen Saison aus. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr in der WWK-Arena. Gegner ist Aufsteiger Union Berlin, der von vielen Fans begleitet wird. Wie immer bei FCA-Heimspielen, fährt auch die Tramlinie vom Hauptbahnhof über den Königsplatz in Richtung Stadion. Die Verbundenheit beider Vereine wurde am Freitag bei einer Veranstaltung im Rathaus dokumentiert. Es fand ein Begrüßungsempfang für die auswärtigen Gäste statt. Dabei waren auch Vertreter der Fan-Initiative „Augsburg Calling“, die seit dem Jahr 2007 existiert. Sie hat nun auch für die Berliner Fans ein Rahmenprogramm zusammengestellt, das das Fußballspiel begleitet.

