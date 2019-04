P&C bleibt in der Bahnhofstraße - und behält Immobilie in der Annastraße

Plus Das Modehaus Peek & Cloppenburg hat sich entschieden. Es geht aus der Viktoriapassage in Augsburg nicht heraus. Was dort geplant ist.

Das Modehaus Peek & Cloppenburg bleibt dem Standort in der Nähe des Hauptbahnhofs treu. Die Viktoriapassage wird in großem Stil umgebaut. Das hat die Lüder Unternehmensgruppe, die das Immobilienprojekt betreut, bereits bekannt gegeben. Nun wird offiziell mitgeteilt, dass das Modehaus der Ankermieter am etablierten Standort in der Bahnhofstraße bleibt. Damit ist ein Umzug von Peek & Cloppenburg in die Annastraße vom Tisch.

Auch das Unternehmen hat sich geäußert, wie es sich seine Zukunft am Standort in Augsburg vorstellt. In einer Erklärung heißt es auf Anfrage: „Seit März 1984 ist Peek & Cloppenburg mit dem Verkaufshaus in Augsburg in der Bahnhofstraße zentrale Anlaufstelle in modischen Fragen. Nach erfolgreichen Gesprächen mit dem Eigentümer der Immobilie konnte der Mietvertrag langfristig verlängert werden.“ P&C sei somit auch künftig in der Bahnhofstraße für seine Kunden da.

Nach Informationen unserer Redaktion ist die Stadt über diesen Schritt des Unternehmens bereits informiert worden. Es geht um das Haus, in dem früher Woolworth saß. Es ist größte Leerstand in der Augsburger Innenstadt. Seit dem Auszug von Woolworth im Dezember 2009 hat sich kein Nachmieter für den Laden in der Annastraße gefunden. Die Immobilie gehört mittlerweile Peek & Cloppenburg. Das Modeunternehmen hat über eine Grundbesitz-Firma das Haus erworben.

Absage von Peek & Cloppenburg an ein zweites Verkaufshaus

Auch hier nimmt das Unternehmen Stellung: „Peek & Cloppenburg plant derzeit nicht, ein zweites Verkaufshaus in Augsburg zu eröffnen.“ In der Annastraße plane das Unternehmen weiterhin ein mehrgeschossiges Gebäude zu entwickeln. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein langfristiges Bauprojekt, das eine nachhaltige Flächenkonzeption bedarf. Aufgrund dessen könnten die Planungen noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ob Peek & Cloppenburg selbst in die Annastraße einzieht, war seit einigen Monaten bereits fraglich geworden. Es sah vielmehr danach aus, dass das Projekt auf Eis liegt. Auf Anfrage zur Standortfrage in Augsburg hatte das Unternehmen im Januar mitgeteilt: „Aktuell verändern sich der stationäre Einzelhandelsmarkt und damit die Anforderungen an Immobilien-Konzepte für Innenstädte stark.“ Ohne ins Detail zu gehen, hieß es weiter: „Bei der Planung der nächsten Projektschritte muss sich P&C daher umso mehr auf die Erarbeitung einer passgenauen Flächenkonzeption für den Standort Augsburg konzentrieren.“ Unter Zeitdruck wolle man sich dabei nicht setzen lassen.

Wie zu erfahren ist, gehört das Gebäude in der Annastraße weiterhin Peek & Cloppenburg. Das Unternehmen trennt nun aber offenbar das Modegeschäft von den eigenen Immobilien ab. Daher stellt sich die Frage, welche neuen Pläne künftig für die Annastraße entwickelt werden könnten. Es tauchen erste Spekulationen, ob womöglich eine Art Innenstadt-Hotel in dem Objekt interessant sein könnte.

Das ist in der Viktoriapassage geplant

Unterdessen gibt die Lüder Unternehmensgruppe Einblick, wie das künftige Konzept für die Viktoriapassage in der Bahnhofstraße aussehen werde: „Wir freuen uns, das Peek & Cloppenburg während der Umbauphase geöffnet und uns auch weiterhin als Ankermieter erhalten bleibt.“ Die Firma Globetrotter werde als großer Outdoor-Spezialist für Naturaktive, ebenso wie die Sparkasse, DB-Park, Schubert-Bäcker und ein Biomarkt die Passage mit neuem Leben füllen.