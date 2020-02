20.02.2020

Parkhaus am Zoo: SPD prüft Alternativen

Neuwahlen beim Ortsverein und eine Überraschung

Führungswechsel beim Ortsverein (OV) der SPD Herrenbach-Spickel: Einstimmig wählten am Montag die Mitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung in der Keller-Uni den bisherigen Schriftführer Wolfgang Kolenda zum neuen Vorsitzenden. Der 48-Jährige folgt auf Peter Biet, der wie berichtet die Partei verlassen hat und zur ÖDP gewechselt ist.

Kolenda will nun unter anderem die Zusammenarbeit mit den benachbarten Ortsvereinen aus Hochzoll und dem Textviertel optimieren. Für eine freudige Überraschung sorgte jedoch eine weitere Nachricht. Mit Erleichterung reagierten die Mitglieder auf den Bericht des vor Kurzem stattgefundenen Stadtteilgesprächs im Textilviertel mit OB-Kandidat Dirk Wurm. „Er ist offen für neue Konzepte und will Alternativen zum angedachten Parkhaus am Zoo überprüfen“, sagte Kolenda. Wie berichtet hat der „Arbeitskreis Zoo“ des SPD-Ortsvereins einen eigenen Vorschlag zur Verkehrsoptimierung auf den Weg gebracht. Neben einer stärkeren Einbindung der Anwohner in die Planungen ist dabei unter anderem ein attraktiverer Shuttleservice von bereits bestehenden Parkplätzen angedacht sowie die Ausweitung der Parkfläche am Fribbe-Bad. Vorteil einer Parkplatzausweitung oder gar der Bau eines Parkdecks am Fribbe-Bad sei, dass zum einen eine bereits versiegelte Fläche genutzt wird und zum anderen, dass im gleichen Zuge die schlechte Verkehrssituation an der Kreuzung Hofrat-Röhrer Straße/Siebentischstraße optimiert werden könne. Hier fordert der SPD-OV bereits seit Längerem, dass beispielsweise mit Ausweitung der Abbiegespuren sowie mit die Einführung eines grünen Pfeils der Verkehr flüssiger aus dem Stadtteil abfließt. (thia)

