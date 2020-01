13:43 Uhr

Party in Kriegshaber läuft aus dem Ruder: Polizei rückt mit Großaufgebot an

Hunderte Gäste besuchen eine Feier in einem Club in Kriegshaber. Es gibt laut Polizei Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Gewalt. Die Beamten setzen Pfefferspray ein.

Eine Party in einer Gaststätte in der Ulmer Straße ist am Samstag offenbar ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei berichtet, sei Beamten beim Vorbeifahren aufgefallen, dass größere Personengruppen vor der Lokalität und an der dortigen Haltestelle standen. Die Gaststätte war laut Polizei mit mehreren hundert Personen sehr gut gefüllt. Im Laufe der Nacht habe man mehrfach eingreifen müssen, da sich vor der Örtlichkeit immer wieder stark betrunkene Personen aufhielten, die unter anderem eine Gefahr für den Verkehr gewesen sein.

Party in Gaststätte in Kriegshaber: Polizei rückt mit 15 Streifenwagen an

Als es dann vor dem Lokal zu Rangeleien kam, sprachen die Beamten mehrere Platzverweise aus, denen die betrunkenen und teilweise aggressiven Personen nicht nachkamen, heißt es weiter. Erst als Verstärkung kam, sei es gelungen, einen Teil der Besucher zum Gehen zu bewegen. Aufgrund der kritischen Situation erklärte der Veranstalter die Party gegen 3 Uhr für beendet. Die Gäste ignorierten dies jedoch und blieben nach Polizeiangaben weiterhin zu einem Großteil in der Lokalität. Als weitere Besucher schließlich gingen, hätten sie unter anderem die Scheibe einer Haltestelle eingeschlagen und auf ein Auto eingetreten. Mehrere Gäste stiegen demnach zudem in einen Nachtbus, ohne sich einen Fahrschein zu kaufen, woraufhin der Busfahrer die Weiterfahrt nicht fortsetzte, bis der Bus geräumt war. Um die Situation vor Ort unter Kontrolle zu bekommen, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Teilweise waren 15 Streifenwagen aus dem gesamten Stadtgebiet anwesend. Die Polizei nahm vier Personen in Gewahrsam, eine leistete dabei Widerstand. Dabei sollen zwei Polizeibeamte verletzt worden sein, die anschließend nicht mehr dienstfähig waren. (jaka)

Lesen Sie auch: Wie der Augsburger Ordnungsdienst lernt, mit Gewalt umzugehen

Lesen Sie auch: Elias-Holl-Platz: Manche Zustände lassen sich nie so ganz verhindern

Themen folgen