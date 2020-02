vor 23 Min.

Peutinger-Gymnasium: Kommen die Container für Schüler?

Plus Eine Lösung für die Raumnot am Peutinger-Gymnasium in Augsburg ist in Sicht. Im Bildungsausschuss zeichnete sich jedoch ab: Es gibt ein großes "aber".

Von Miriam Zissler

Die Stadträte im Bildungsausschuss des Stadtrates stimmten am Montag einstimmig für die Möglichkeit, der Raumnot am Peutinger-Gymnasium mit dem Aufstellen einer Container-Anlage auf dem Sporthof der Schule zu begegnen. Allerdings blieb ein großes unbeantwortetes „aber“ zurück. Denn so richtig vorstellen konnten sie sich nicht, dass diese Lösung funktionieren werde.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Peutinger Augsburg: Raumnot wegen einer Brandschutzsanierung Bereits im Vorfeld war diese Lösung ins Spiel gebracht, aber aufgrund des problemhaften Baugrundes wieder verworfen worden. Am Peutinger-Gymnasium muss dringend eine Brandschutzsanierung umgesetzt werden. Nachdem bei laufendem Betrieb saniert wird, müssen immer wieder Klassen ausgelagert werden. Nach Schätzungen des Hochbauamts bestehe deshalb ein Bedarf von zwölf bis 14 Klassenräumen. Die Kosten für das Mieten der Container würden sich auf rund 1,55 Millionen Euro belaufen. Zuvor müsste aber eine Baugrunduntersuchung durch das Hochbauamt vorgenommen werden. Überraschender Vorstoß aus dem Hochbauamt SPD-Stadträtin Angela Steinecker zeigte sich überrascht, dass das Areal nun doch genutzt werden könne. „Was passiert, wenn herauskommt, dass der Sporthof doch nicht genutzt werden kann?“, fragte Stadträtin Eva Leipprand (Grüne). Wolfgang Färber, Leiter des Schulverwaltungsamts, konnte diese Fragen nicht beantworten. „Wir wurden ebenfalls von dem Vorstoß des Hochbauamts überrascht.“ Er verwies auf die kommende Sitzung des Bauausschusses, wo das Thema ebenfalls auf der Agenda steht. „Wir haben im Umfeld des Gymnasiums nach Ersatzräumen gesucht. Und haben eine erfolgversprechende Variante in Aussicht“, sagte Färber. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Lesen Sie auch: Das Peutinger-Gymnasium soll doch Ausweichräume bekommen

Themen folgen