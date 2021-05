Polizei erwischt Autofahrer mit 2,5 Promille und ohne Führerschein

Die Polizei stoppte Dienstagnacht die Autofahrt eines Mannes in Augsburg. Dass dieser der Ausgangssperre wegen gar nicht hätte unterwegs sein dürfen, war das geringste Problem.

Eigentlich hätte der 36-Jährige, den die Polizei am Dienstagnacht gegen 0:45 Uhr in der Hessenbachstraße in Pfersee aufhielt, gar nicht unterwegs sein dürfen. Denn noch immer gilt wegen der Corona-Pandemie Nachts eine Ausgangssperre. Doch wie die Polizei mitteilt, war die Missachtung des Infektionsschutzgesetzes das geringste Problem des Fahrers.

Die Augsburger Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer

Weil die Beamten bei ihrer Kontrolle Alkoholgeruch feststellten, ließen sie den 36-Jährigen noch vor Ort einen Atemalkoholtest absolvieren, der einen Wert von 2,5 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde deshalb durch die Polizeibeamten unterbunden und der Fahrer musste eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen. Doch damit nicht genug: Da der Mann ein Jahr zuvor bereits unter Alkoholeinfluss mit einer ähnlich gravierenden Alkoholisierung in einen Verkehrsunfall verwickelt war, war er zum Zeitpunkt der Kontrolle am Dienstag noch nicht einmal im Besitz eines Führerscheins.

Den 36-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen „Trunkenheit im Verkehr“, „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ sowie nach dem Infektionsschutzgesetz. (nist)