Plärrer, Dult und Osterfrühstück: Tipps für das Osterwochenende

Am Samstag wird der Plärrer eröffnet. Aber Augsburg hat an Ostern noch mehr zu bieten. Wir geben einen Überblick über die Veranstaltungen von Freitag bis Montag.

Das lohnt sich am Karfreitag

Timo Blunck, Lokalhelden Augsburg, 21 Uhr: Am Karfreitag ist wegen des Tanzverbots nicht allzu viel los. Wer trotzdem raus möchte, kann zur musikalischen Lesung von Timo Bluncks Autobiographie "Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?" gehen. Mit viel Humor erzählt er von Tod, schlechten Drogen, guten Drogen, kaputten Beziehungen und anderem üblen Kram. Blunck war Mitglied der Band "Die Zimmermänner" und ehemaliger Bassist bei "Palais Schaumburg".

Veranstaltungen am Samstag

Augsburger Frühjahrsdult, Jakobervorstadt, 10 Uhr: Am 31. März öffnet der Frühjahrsdult. Augsburgs längstes Freiluftkaufhaus hat bis zum 15. April täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. 121 Markthändler bieten zwischen Jakobertor und Vogeltor ein breit gefächertes Sortiment an: von Textilien über Küchenutensilien bis hin zu Kräutern und Naturheilmittel. Natürlich gibt es auch Imbiss- und Getränkeständen zur Stärkung.

2000er Party, Kesselhaus Augsburg, 23 Uhr: Das Augsburger Kesselhaus öffnet am Freitag für eine 2000er Party. In der hohen Halle kann man nach dem Tanzverbot am Karfreitag wieder richtig feiern. Und das zu den besten Songs des letzten Jahrzehnts mit Britney Spears, den Sportis, den No Angels und vielen weiteren Stars.

Das verspricht der Ostersonntag

Zoo-Ralley, Zoo Augsburg, 11 Uhr: Im Augsburger Zoo gibt es am Ostersonntag eine Ralley für Groß und Klein. Auf die Besucher warten Eier-Suche und Oster-Rätsel. Und wenn man die Rätsel lösen kann gibt es als Belohnung Suppen und Smoothies von Little Lunch.

Osterplärrer, Plärrergelände Augsburg, ab 10.30 Uhr: Vom 1. April bis zum 15. April öffnet der Osterplärrer seine Pforten. Mit dem traditionellen Fassanstich im Festzelt Bisswanger beginnt Schwabens größtes Volksfest. Geboten sind neben den zwei Festzelten noch weitere Attraktionen: Zum Beispiel das weltweit größte mobile Looping-Karussell oder das Rießenrad "Roue Parisienne". Wie Sie Tische reservieren können und was es sonst noch über den Plärrer zu wissen gibt, finden Sie hier.

Augsburger Clubs am Ostersonntag: Auch die Clubs haben sich auf Ostern eingestellt: Das PM in Untermeitingen lädt ab 22 Uhr zur "größten Osterparty" auf vier Areas ein. Im Augsburger Kesselhaus findet mit dem "Hip Hop Hooray 26 - Osterspecial" nach Angaben des Veranstalters eines der größten Black-Music-Events in Süddeutschland statt. Sechs DJs werden ab 22 Uhr auflegen. Im Mauser Club in der Maximilianstraße findet zu Ostern ein "Winner Winner Chicken Dinner" Easter-Special statt. Hasen Dj Coby ins Haus geholt. Es wird eine Mischung aus Black, Charts und House gespielt. Wer lieber härtere Musik hört, der wird ab 19 Uhr in der Ballonfabrik Augsburg fündig. Für die Metal-Osterparty "Voll auf die Eier Vol. 2" holten MetaVoid vier Bands nach Augsburg.

Das ist am Ostermontag geboten

Märchenhaftes Osterfrühstück, Märchenzelt Augsburg, 10 Uhr: Ein Osterfrühstück der anderen Art gibt es im Märchenzelt hinter dem Abraxas. Ab 10 Uhr werden Ostermärchen aus aller Welt erzählt, dazu gibt es ein Frühstück am Lagerfeuer.

Gewandtour "Von Metzgern und Geistlichen", Rathausplatz Augsburg, 14 Uhr: Ein liebestoller Bäcker oder ein Arzt, der den Urin seiner Patienten trank: Im mittelalterlichen Augsburg war einiges los. Einen etwas anderen Blick auf Augsburg erhält man bei der Mittelalter-Tour mit Dr. Jung. Erfahren Sie, wo sich die Schönen und Reichen früher trafen, welche Betrügereien sich bei der Metzgerei abspielten und wo sich Augsburger vor der Pest schützten. Mehr Informationen gibt es hier.

Flo und Fauna, City Club Augsburg, 21 Uhr: Das Mannheimer Trio "Flo und Fauna" bringen nicht nur Jazz-Sounds mit nach Augsburg, sondern auch verschiedene Sprach-Samples. Die drei Musikstudenten lassen sich in ihrem Spiel von ihrer Umgebung inspirieren: Da sind kecke Finken, ein Bachlauf , der die Drums inspiriert und ein aufziehendes Gewitter, das die Spannung im Klavier-Solo ins schier Unermessliche treibt. Eine energiegeladene Mischung aus Pop-Zitaten, Jazz und Funk entsteht. (AZ)

