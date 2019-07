18:05 Uhr

Polasek: „Alles begann beim TCA“

Der 33-Jährige spricht über seine neue Lust am Tennis, das Doppel-Halbfinale in Wimbledon, und warum er am Samstag für die Augsburger in der Regionalliga antritt.

Von Robert Götz

Hallo Herr Polasek, haben Sie schon realisiert, was Sie und Ihr Doppelpartner Ivan Dodig in Wimbledon geleistet haben?

Polasek: Nicht wirklich, es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Während des Turniers habe ich versucht, nicht zu viel an das zu denken, was nach dem Turnier passiert. Mein Partner und ich versuchten, uns rein auf unsere sportlichen Aufgaben zu konzentrieren. Doch jetzt, mit der hohen Medienaufmerksamkeit, begreife ich langsam, was uns da mit dem Einzug ins Halbfinale gelungen ist und genieße das schon.

Wie haben Sie die Tage in Wimbledon erlebt?

Polasek: Ich weiß, auch die schönsten Momente einer Karriere gehen vorbei und wenn man später dann zurückblickt, wird man schon sagen können, dass die Tage in Wimbledon der Höhepunkt in meinem Sportlerleben waren. Ich hoffe, nicht der Einzige …. (lacht)

War das für Sie auch ein Traum?

Polasek: Natürlich, jeder Tennisspieler träumt davon, auf dem „heiligen Rasen“ von Wimbledon zu stehen. Wenn man dann noch gewinnt, werden die Gefühle immer mächtiger. Man geht raus und gibt sein Bestes.

Hatten Sie dann im Halbfinale weiche Knie?

Polasek: Wer hätte die nicht? Ich war aber wirklich sehr glücklich, mit Ivan dieses Halbfinale erreicht zu haben. Wir haben von Anfang an an uns und unsere Stärke geglaubt.

Hatten Sie überhaupt für so lange Ihr Hotel gebucht gehabt?

Polasek: Um ehrlich zu sein, nein. Von Tag zu Tag wurde es aber leichter, den Hotelmanager davon zu überzeugen, dass wir noch länger bleiben müssen. Alle Angestellten des Hotels haben sich dann zum Schluss auch sehr mit uns gefreut.

Sie haben im Halbfinale in Wimbledon auf dem Court Number one vor 10 000 Zuschauern gespielt. Im Tennis-Mekka. Nur ein paar Tage später spielen Sie beim TCA in der Regionalliga. Warum machen Sie nicht erst einmal Urlaub und tun sich das an?

Polasek: Es war ein großartiges Gefühl und Genuss pur. Wir hoffen, die Zuschauer haben unser Tennis ebenfalls genossen. Wir gaben alles, was wir hatten. Am Ende hat es leider nicht ganz gereicht, ins Finale von Wimbledon einzuziehen. Warum ich jetzt so kurz danach für meine Mannschaft und den TCA spiele, ist einfach zu beantworten: Der Verein schenkte mir im letzten Jahr nach einer sportlich etwas ruhigeren Phase sein vollstes Vertrauen. Da möchte ich nun was zurückgeben.

Warum haben Sie vorerst nur für den Samstag zugesagt?

Polasek: Ich spiele bereits ab Montag in Gstaad in der Schweiz in der Doppelkonkurrenz.

Wird man Sie noch einmal in Augsburg sehen können in dieser Regionalliga-Saison?

Polasek: Das hängt von meinem Abschneiden in Gstaad ab. Wenn ich vor Freitag ausscheiden sollte, gibt es eine gute Chance, nächstes Wochenende wieder für den TCA anzutreten. Ich bin immer bereit, für meine Mannschaft und den Verein zu spielen, wenn ich kann. Denn alles, was ich derzeit erlebe, begann hier im letzten Jahr in Augsburg. Alles begann beim TCA.

Wie meinen Sie das?

Polasek: Durch den Aufstieg in die Regionalliga im letzten Jahr habe ich wieder richtig Freude am Tennis gefunden. Die Zeit mit den Jungs in der Bayernliga war großartig. Wir hatten eine Menge Spaß im Team.

Was macht den TCA aus?

Polasek: Ich schätze an diesem Verein das familiäre Umfeld sehr. Die Verantwortlichen um Präsident Jakob Schweyer machen einen wunderbaren Job. Die Mannschaft steht mit zwei Siegen und einer Niederlage auf Platz drei in der Tabelle. Am kommenden Wochenende wünschen wir uns natürlich zwei Siege. Ich hoffe, am Samstag dazu beitragen zu können.

Wie sind Sie vergangene Saison überhaupt zum TCA gekommen?

Polasek: Mein langjähriger Freund Norbert Schürmann, Vorstandsvorsitzender der LEW Augsburg, stellte als Mitglied des TCA den Kontakt zu Sportchef Christian Lechner und Teamchef Helmut Martin her. Beide überzeugten mich mit ihrem Konzept, mit jungen, hungrigen Augsburger Tennistalenten eine Mannschaft aufzubauen, die mithilfe von erfahrenen Spielern wie mir in die Regionalliga aufsteigen kann.

Welche Ziele haben Sie mit dem TCA?

Polasek: Vielleicht können wir im nächsten Jahr die 2. Bundesliga in Angriff nehmen, denn die jungen Spieler in unserer Mannschaft werden immer besser.

Und wie geht es bei Ihnen selbst weiter?

Polasek: Persönlich werde ich nach Gstaad und der Regionalligasaison noch in Kitzbühel spielen. Danach fliege ich nach Nordamerika und bereite mich in Montreal und Cincinnati auf die US Open in New York vor. Ivan und ich hoffen, dort an den Erfolg von Wimbledon anknüpfen zu können.

