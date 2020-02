Poledance in Inningen: Das besondere Ganzkörpertraining

Plus Poledance ist kein Sport von der Stange, sondern an der Stange. Beim TSV Inningen gibt es das besondere Ganzkörpertraining. Das erfordert nicht nur Akrobatik.

Frauen, die leicht bekleidet an der Stange tanzen? Wer dabei an zwielichtige Etablissements denkt, meint etwas anderes als das, was montags und dienstags im TSV Inningen geboten wird. Denn im gänzlich unzwielichtigen Turn- und Sportverein im Augsburger Süden wird Poledance als Sportart exerziert. Neben der Akrobatik spielt auch der tänzerische Aspekt eine Rolle, denn wenn die Basis-Figuren einmal sitzen, werden zu mitreißender Musik Choreographien einstudiert.

Eigens für den Stangensport wurden in der Galerie der Josef-Miller-Turnhalle sieben Stangen installiert. In einem voll besetzten Kurs üben also sechs Damen mit der Trainerin. „Es gibt kaum eine Sportart, die einem so viel Körperbeherrschung abverlangt“, schwärmt Jeanina Lück. Seit sieben Jahren unterrichtet sie mittlerweile das Tanzen in der Vertikalen. Was im Fortgeschrittenen-Kurs am Montag federleicht aussieht, ist das Ergebnis von harter Arbeit. Immer wieder sind Leute überrascht, wie anstrengend Poledance wirklich ist: „Das sieht so einfach aus, wenn du das machst, aber ich komme nicht mal an der Stange hoch“ – den Satz hört die Trainerin oft. „Man unterschätzt das“, weiß Jeanina Lück. „Hier geht es nicht um eine 1-Kilo-Hantel, sondern man zieht auch mal an einem Arm seine eigenen 60 oder 80 Kilo hoch.“ Dass man hier nicht in ruhender Position Gewichte stemmt, sondern das eigene Körpergewicht in immer wieder neuen Bewegungen einsetzt, macht Poledance zu einem ebenso effizienten wie umfassenden Fitnesstraining. Ausdauer, Muskeln, Koordination und Flexibilität werden gleichermaßen gestärkt. In dem Punkt habe Poledance viel mit Ballett oder Bodenturnen gemein, findet Jeanina Lück. „Im Gegensatz zu den klassischen Bauch-Beine-Po-Übungen trainiert man beim Poledance wirklich jeden Muskel“, sagt ihre Kollegin Samantha Peyke. Die 28-Jährige leitet zwei Anfängerkurse und einen Fortgeschrittenen-Kurs am Dienstag.

Poledance gibt es als Sportkurs im TSV Inningen. Bild: Michael Eichhammer

Bessere Körperhaltung im Alltag durch Poledance

Die jüngste Schülerin ist 17 Jahre alt, die älteste 45. Von der Mutter, welche die Figur vor der Geburt zurücktanzen will bis zu der Neugierigen, die mal etwas anderes als Yoga oder Pilates ausprobieren will. „Ich habe gemerkt, dass ich auch im Alltag automatisch eine grazilere Körperhaltung einnehme seitdem ich hier bin“, freut sich die 28-jährige Teilnehmerin Karina. Manuela Mayer ist schon seit dreieinhalb Jahren dabei. „Selbst wenn der Arbeitstag stressig war, gehe ich hier nach dem Training glücklich und entspannt nach Hause“, berichtet die 34-Jährige.

Die Gründe, warum sich die Kursteilnehmer für diese sportliche Disziplin entschieden haben, sind so individuell wie die Damen selbst. Nur zwei Gründe sind es nie. Nämlich die, welche man vermuten würde, wenn man in Klischees denkt. Keine der Frauen, die einen Poledance-Kurs im TSV Inningen buchen, arbeitet in einer Tabledance-Bar als Tänzerin. Und obwohl die meisten sich auch im Privathaushalt eine „Pole“ (dt.: Stange) installieren: Keine von ihnen tut es, um ihren Partner mit einer bühnenreifen Performance eine Freude zu machen. Sondern um die Übungen aus dem Kurs in den eigenen vier Wänden zu vertiefen. Die erste Frage der Kumpels an ihren Freund sei immer, ob sie ihm schon mal etwas an der Stange vorgetanzt habe, weiß Bibi. Doch der war bisher nur ein einziges Mal Zeuge ihres Trainings: „Als ich gerufen habe: Halt mich, schnell!“, plaudert die 27-Jährige augenzwinkernd aus dem Nähkästchen.

Die Trainerinnen freuen sich, dass die meisten Damen, die bei ihnen reinschnuppern, im wahrsten Wortsinn dauerhaft bei der Stange bleiben. Ein Grund für die anhaltende Motivation mag sein, dass man – wie im Fitnessstudio – bereits im Vorfeld bezahlt hat. Das weitaus bessere Argument sei, so das Feedback, welches die Trainerinnen immer wieder bekommen: der Spaß und der Zusammenhalt der Gruppe. „Wir trainieren hier auch die Lachmuskeln“, meint Lück augenzwinkernd. So entstehen, ein Meter oder höher über dem Boden, auch oft Freundschaften. Was ebenfalls hilft, den inneren Schweinehund zu überwinden: „Der Erfolg, der nach dem Schmerz kommt, ist deutlich erkennbar“, so die Trainerin. Das kann Tina Hafner bestätigen. „Früher war ich völlig unsportlich und die schlechteste in allen Disziplinen“, sagt die 27-Jährige, die seit zwei Jahren akrobatisch mit der Stange umgeht. Sie hätte anfangs nie gedacht, dass sie einmal schaffen könne, was ihre Trainerin vorturnt. „Das Gefühl, über sich hinauszu- wachsen, beflügelt“, sagt sie.

Wer beim Poledance in Augsburg-Inningen mitmachen kann

Am meisten freuen sich die beiden Trainerinnen, wenn bei dem Training nicht nur die Muskeln gestählt werden, sondern auch das Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen. Die erste Lektion: „Ob man sich elegant bewegen kann, hat nichts mit der eigenen Körperfülle zu tun“, findet Jeanina Lück. Auch seien „manche Mädels mit Traumfigur“ zu Beginn ebenso schüchtern, wenn es darum geht, sich in kurzen Hosen und bauchfrei zu zeigen, wie etwas fülligere Damen. Doch sobald sie merkten, wie die Truppe zusammenhält, würden sich alle wohlfühlen, erklärt Lück. Übrigens: Dass die Damen leicht bekleidet sind, soll nicht für erotisches Flair sorgen, sondern hat ganz pragmatische Gründe: In sportlichem Outfit kann die Trainerin die korrekte Körperspannung besser beurteilen und Haltungsfehler korrigieren. Auch der „Grip“ an der Stange ist mit Hautkontakt besser als an Textilien. Was ebenfalls die Rutschfestigkeit erhöhen kann, sind Hilfsmittel wie Wachsstifte, Puder, Liquids, Rasierschaum oder Handschuhe.

Mitmachen können Frauen wie Männer ab 17 Jahren. Theoretisch. Doch: „Die Jungs trauen sich nicht“, sagt Trainerin Samantha Peyke. Dabei sind die Berührungsängste des starken Geschlechts unbegründet, wenn man einen Blick in die Geschichte dieser Sportart wirft: Seine Wurzeln hat der Stangentanz in der traditionellen asiatischen Akrobatik, wie sie bereits im zwölften Jahrhundert betrieben wurde – in erster Linie von Männern.

Montag: Fortgeschrittene: 19 - 20 Uhr Dienstag: Anfänger: 17 - 18 Uhr; 18 - 19 Uhr; Fortgeschrittene: 19 Uhr 19 Trainingseinheiten à 60 Minuten Ort: Galerie in der Josef-Miller-Turnhalle, TSV Inningen, Oktavianstraße 20, 86199 Augsburg

