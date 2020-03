vor 17 Min.

Polizei beendet Bierparty im Auto - Mann bieselt in Streifenwagen

Als die Polizei ein Auto kontrollierte, fielen die fünf Insassen nahezu aus dem Fahrzeug - so betrunken waren sie. Was dann noch alles passierte.

Kurz vor Mitternacht ist am Mittwoch einer Polizeistreife in der Berliner Allee ein VW-Crafter entgegen gekommen. Das Auto fuhr sehr langsam und war mit mehreren Personen besetzt. Als die Streife wendete und das Fahrzeug kontrollierte, fielen die Insassen laut Polizei mehr oder weniger aus dem Auto. In ihren eingeschränkten Möglichkeiten versuchten sie zu türmen. Es klappte nicht.

Die fünf Männer, nach Angaben der Polizei allesamt Arbeiter im Alter zwischen 27 und 43 Jahren, teilweise noch mit Bierflaschen in der Hand, verhielten sich extrem unkooperativ. Die Anweisungen der Polizei interessierte sie nicht. Drei Männer wurden gefesselt. Der 38-jährige Fahrer verweigerte einen Alkoholtest. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Dienststelle zur Blutentnahme.

Auf dem Weg dorthin bieselte er dann auch noch in den Streifenwagen. "Was auch nicht verwunderlich war, nachdem im VW-Crafter insgesamt 15 leere Bierflaschen aufgefunden wurden, eine davon steckte noch in der Getränkehalterung an der Fahrerseite", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung seines Führerscheins an, die Fahrzeugschlüssel wurden noch in der Nacht von seinem Chef abgeholt. Der Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (ina)

