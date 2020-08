14:12 Uhr

Polizei ertappt Randalierer: Schüler unter Tätern

Eine Polizeistreife hat in Kriegshaber drei Jugendliche beim Randalieren beobachtet. Einen erwischten sie.

Wegen einer Ruhestörung ist die Polizei Montagnacht gegen 23.40 Uhr zu einem Discounter in der Luther-King-Straße in Kriegshaber gerufen worden. Die Beamten trafen unbemerkt an dem Einsatzort ein und beobachteten drei Jugendliche, die mit Fäusten und einer Eisenstange zunächst auf die Einkaufswägen schlugen. Dann schlugen sie auch noch eine Schaufensterscheibe zwischen dem Discounter und einer Bäckereifiliale ein. Als die Täter auf die Polizeibeamten aufmerksam wurden, rannten sie in Richtung Seniorenheim an der Ackermannstraße davon.

Einer der Beteiligten, ein 18-jähriger Schüler, konnte eingeholt und festgehalten werden. Den beiden anderen gelang die Flucht. Ein Alkoholtest bei dem 18-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von rund 1,3 Promille. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen zu den Mittätern laufen. Der durch die mutwillige Zerstörung verursachte Schaden dürfte sich mindestens auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2610 entgegen. (ina)

