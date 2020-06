vor 25 Min.

Polizei erteilt in sechs Tagen Fahrverbote im dreistelligen Bereich

Den neuen Bußgeldkatalog bekommen viele Autofahrer zu spüren. Auf welcher Straße die Polizei in Augsburg zuletzt die meisten Fahrverbote erteilte.

Die Verkehrspolizei hat in ihrem Zuständigkeitsbereich Schwaben Nord in den vergangenen Tagen an verschiedenen Stellen Tempokontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Beamten viele Verstöße gegen die geltenden Höchstgeschwindigkeiten fest.

Demnach war der Spitzenwert bei erlaubten 50 km/h mit Tempo 96 gemessen worden, bei erlaubten 60 km/h waren es 116 und bei erlaubten 100 km/h lag die höchste Messung bei Tempo 175. Aufgrund der Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung, so die Polizei, kam es zu deutlich mehr Fahrverboten. „Die Gesamtzahl der zu erwartenden Fahrverbote liegt im Zeitraum zwischen dem 27. Mai und dem 1. Juni im dreistelligen Bereich“, heißt es im Polizeibericht.

Schwerpunkt für Verstöße: die B17 im Bereich Stadtbergen

Die meisten Fahrverbote, nämlich 84, seien wegen zu schnellen Fahrens auf der B17 im Bereich Stadtbergen erteilt worden. Die Polizei bittet erneut alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, sowie die Abstände zu anderen Verkehrsteilnehmern zu achten.

Die strengere Handhabung der Fahrverbote wurden zuletzt kritisiert. Konkret geht es um das einmonatige Fahrverbot, sobald jemand die Höchstgeschwindigkeit im Ort um 21 km/h und außerorts um 26 km/h überschritten hat. Bisher drohte der Führerscheinentzug bei einmaligem Verstoß erst ab 31 km/h im Ort und 41 km/h außerhalb. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will nun die härteren Strafen für Verkehrssünder zum Teil wieder zurücknehmen. Derzeit wird ein Teil des neuen Bußgeldkataloges überarbeitet. (ina)

Lesen Sie auch:

Themen folgen