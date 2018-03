10:01 Uhr

Polizei rückt wegen Schlägerei nach Lechhausen aus

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntagmorgen in Lechhausen. Der Grund war eine Schlägerei.

Erst hieß es, es handelt sich um einen Überfall. Als die Polizei zu einem Haus in Lechhausen ausrückte, offenbarte sich aber ein ganz anderes Szenario.

Es war gegen sieben Uhr am Sonntagmorgen als ein Notruf über die Integrierte Leitstelle einging. Demnach ging die Polizei zunächst von einem Überfall aus. Mehrere Streifen rückten zu dem Haus in Lechhausen aus. Doch der Fall entpuppte sich ganz anders.

In einer Wohnung war es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Rumänen gekommen, berichtet die Polizei auf Nachfrage. Dabei wurde eine Person verletzt. Insgesamt hätten sich zwölf Menschen in der Wohnung befunden. Wieviele letztendlich an der Schlägerei beteiligt waren und was der Grund für die Auseinandersetzung war, muss die Polizei noch ermitteln. ina

