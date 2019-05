vor 48 Min.

Polizei rüstet alle Reviere mit Uniform-Kameras aus

Die Polizisten im Großraum Augsburg können künftig Body-Cams nutzen, um bei kritischen Einsätzen mitzufilmen. Das Löschen ist weniger einfach.

Von Jörg Heinzle

In der Stadt Augsburg ist es schon ein gewohnter Anblick, dass Polizeibeamte auf Schulterhöhe eine kleine Kamera an der Uniform tragen. Seit November 2016 können die Beamten des Innenstadtreviers die Kameras nutzen. Auch auf dem Plärrer wurden die sogenannten Body-Cams, mit denen die Polizisten einen Einsatz aus ihrer Perspektive filmen können, erprobt.

Jetzt können alle uniformierten Beamten im Großraum Augsburg auf die Kameras zurückgreifen. In den vergangenen Wochen wurden alle Inspektionen in der Stadt und den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg mit den Geräten ausgestattet. Die Kameras befinden sich in gelben Kästchen, sind etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel. Ist die Kamera aktiviert, dann kann der Polizist mit einem Druckknopf jederzeit eine Aufnahme starten. Zwei Ziele verfolgt die Polizei vor allem mit den Kameras: Sie sollen Straftäter davon abhalten, Beamte anzugreifen. Und falls ein Einsatz eskaliert, können die Aufnahmen hinterher als Beweismittel genutzt werden.

Tragen der Body-Cams ist für die Polizisten freiwillig

Das Tragen der Kameras ist für die Polizisten freiwillig. Keiner werde dazu gezwungen, sagt Robert Kühnel. Er ist der stellvertretende Chef der Polizeiinspektion Mitte in Augsburg und im Bereich des Präsidiums zuständig für die Einführung der Body-Cams. Allerdings hat man bei der Polizei die Erfahrung gemacht, dass viele Beamte die Kameras gerne nutzen. Eine Auswertung der bisherigen Einsätze habe ergeben, dass damit tatsächlich Angriffe auf Beamte verhindert werden konnten, sagt Robert Kühnel. Er meint: „Die Kamera ist kein Allheilmittel, aber sie ist ein wichtiger Baustein.“ Es gibt auch Fälle, in denen Menschen trotz der Kamera sich weiter aggressiv verhalten. Das ist oft dann so, wenn jemand stark betrunken ist oder unter Drogen steht. Manche sind so berauscht, dass sie gar nicht realisieren, dass sie gefilmt werden – obwohl die Beamten es sagen.

In der Augsburger Innenstadt wurden die Kameras seit Herbst 2016 getestet, weil es hier im bayernweiten Vergleich seit Jahren mit am meisten Angriffe auf Polizeibeamte gibt. Auf dem Land ist die Situation zwar nicht ganz so gravierend. Eine heile Welt herrsche dort aber nicht, heißt es bei der Polizei. Manches Dorffest sei, was Alkoholmissbrauch und Gewalt angeht, kritischer als der Augsburger Plärrer. Dazu kommt, dass die Polizei außerhalb der Großstadt personell weniger stark ausgestattet ist. Geraten Beamte in eine kritische Lage, dann kann es länger dauern, bis Verstärkung eintrifft.

Wann werden die Aufnahmen der Body-Cams gelöscht?

Werden die Aufnahmen der Kameras nicht als Beweise benötigt, denn werden sie standardmäßig nach drei Wochen wieder gelöscht. Sollte auf einem Film eine Szene zu sehen sein, die für einen Polizisten ungünstig ist oder ihn gar bei einer Straftat zeigt, dann kann der Beamte die unliebsamen Bilder nicht einfach vorzeitig selbst löschen.

Löschberechtigt seien nur wenige Führungskräfte im Polizeipräsidium, sagt Robert Kühnel. Die Aufnahmen können also auch dann genutzt werden, wenn jemand der Ansicht ist, bei einem Einsatz von der Polizei falsch behandelt worden zu sein – wenn derjenige vor der Standard-Löschfrist eine Anzeige erstatte.

