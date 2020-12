vor 47 Min.

Polizei und Stadt kontrollieren am Montag die Maskenpflicht

Am Montag werden in Augsburg großflächig Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht durchgeführt.

Wie im gesamten Bundesgebiet finden in Augsburg am Montag Kontrollen zur Maskenpflicht statt. Stadtwerke und Polizei gehen dabei auch gemeinsam auf Streife.

Das hohe Niveau der Corona-Neuinfektionen erfordere eine strikte Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen – dies teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord zu einem bundesweiten Aktionstag mit, der an diesem Montag stattfindet. In ganz Deutschland finden Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht statt, auch in Augsburg und Nordschwaben wollen die Ordnungshüter daher Präsenz zeigen.

Corona in Augsburg: Kontrollen auch im Nahverkehr

Im Zuge der Aktion würden im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mehrere Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr und auf belebten Plätzen stattfinden. Überprüft werden soll, ob sich die Bürger an die Maskenpflicht halten, heißt es. In Augsburg werde zusätzlich durch Mitarbeiter der Stadtwerke und der Stadt kontrolliert. Es seien auch gemeinsame Streifen von Polizei und Stadtwerken unterwegs, welche die Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen überprüfen.

Verstöße gegen die Maskenpflicht würden im Zuge der Schwerpunktaktion konsequent geahndet, teilt die Polizei weiter mit. Dabei drohten Geldbußen von mindestens 250 Euro. Die Kontrollen verfolgten das Ziel, den Druck auf sogenannte „Maskenmuffel“ zu erhöhen. Die nordschwäbische Polizei überwache die Bestimmungen zum Schutz vor dem Coronavirus grundsätzlich intensiv, heißt es weiter. Bei der Schwerpunktaktion am heutigen Montag werde diese Strategie beibehalten. (jovos)

