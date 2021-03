vor 22 Min.

Polizei verhaftet nach Messerattacke im Reese-Park einen 21-Jährigen

Ein 21-Jähriger wird am Freitag in seiner Augsburger Wohnung verhaftet. Er soll im Reese-Park auf drei Personen eingestochen haben.

Von Miriam Zissler

Am Mittwoch suchte ein Großaufgebot der Polizei erneut den Reese-Park ab. Dort war am Montag vergangener Woche eine Auseinandersetzung eskaliert. Jugendliche Gruppen waren in Streit geraten bei dem auch ein Messer im Spiel war. Am Ende gab es drei Verletzte im Alter von 14, 17 und 18 Jahren. Nun hat die Augsburger Kriminalpolizei am frühen Freitag Nachmittag einen 21-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Messerattacke im Reese-Park: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Der Augsburger sei dringend tatverdächtig auf die drei Personen eingestochen zu haben, wobei zwei von ihnen Stichverletzungen erlitten, heißt es im Polizeibericht. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen erlassen. Der Augsburger wurde in den Polizeiarrest eingeliefert und wird noch am Wochenende dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt, heißt es.

Seit Montagabend, 22. Februar, wurde teils mit einem großem Aufgebot nach dem Täter, Beteiligten und weiteren Spuren gesucht. Am Abend des Vorfalls war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Alle drei Verletzten kamen noch in der Nacht ins Krankenhaus, der 18-Jährige sowie der 17-Jährige offenbar mit Stichverletzungen in Achselhöhle und Bauch. Die Polizei richtete daraufhin eine eigene Ermittlungsgruppe ein. Am Mittwoch diente die Suchaktion in der Grünanlage in Kriegshaber nach Polizeiangaben dazu, weitere Spuren und Hinweise zur Tat zu finden. Dabei durchkämmten die Beamten den Reese-Park und den mutmaßlichen Bereich des Tatorts gründlich.

14 Bilder Polizisten durchsuchen Reese-Park in Augsburg nach Messerangriff Bild: Silvio Wyszengrad

Polizei macht keine Angaben zum Täter

Woran sich der Konflikt unter den Jugendlichen entzündet hatte und wie er genau abgelaufen ist, liegt nach wie vor im Dunkeln. Zunächst suchte die Polizei am Montagabend vergangener Woche einen dunkelhäutigen jungen Mann als Tatverdächtigen - ob es sich bei dem festgenommenen 21-Jährigen um diesen Mann handelt ist nicht bekannt. Die Polizei könne derzeit aufgrund der noch andauernden Ermittlungen weitere Informationen nicht bekannt geben.

