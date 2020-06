05.06.2020

Polizisten in Augsburg attackiert und angespuckt

Völlig uneinsichtig und aggressiv hat sich ein junger Mann am Mittwochabend gegenüber Polizisten in Augsburg gezeigt.

In mehreren Fällen wurden Polizisten in Augsburg Opfer von aggressivem Verhalten. Zwei Polizeibeamte wurden bei den Angriffen leicht verletzt.

Als eine Frau am Donnerstag gegen 1.10 Uhr auf dem Boden liegend vor einer Tankstelle in der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Kriegshaber aufgefunden wurde, riefen Passanten zunächst die Polizei. Da die 35-Jährige sich dem Rettungsdienst gegenüber unkooperativ verhielt und gleichzeitig aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, alleine nach Hause zu gehen, musste die Polizei hinzugezogen werden. Als die Frau zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden sollte, rastete sie laut Polizeibericht aus. Sie trat gegen den Streifenwagen und beleidigte die Polizeibeamten. Auch während der Fahrt zum Polizeipräsidium und auf dem Weg in die Arrestzelle, schrie sie herum und trat mehrfach nach den Beamten. Die 35-Jährige erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

Polizisten in Oberhausen von Jugendlichem verletzt

Gleich zweimal kam es bei der Kontrolle einer größeren Jugendgruppe am Mittwochabend zum Widerstand gegen Polizeibeamte, wie es im Polizeibericht heißt. Als der, als Treffpunkt für Jugendliche bekannte, Platz nahe des Wertachufers in Oberhausen – im Bereich Äußere Uferstraße/Drei-Auen-Platz – durch mehrere Polizeistreifen kontrolliert wurde, versuchten zunächst einige Jugendliche zu fliehen. Ein 21-Jähriger, der von der Polizei festgehalten werden konnte, wehrte sich so massiv gegen die Kontrolle, dass zwei Beamte leicht verletzt wurden, als sie den Mann unter Kontrolle brachten.

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher leistete nicht nur dem ihn gegenüber ausgesprochenen Platzverweis keine Folge, sondern fing schließlich an, die Polizeibeamten zu beleidigen und zu filmen. Wegen seines uneinsichtigen und aggressiven Verhaltens wurde er laut Polizei in Gewahrsam genommen, sein Handy aufgrund der Filmaufnahmen beschlagnahmt.

Augsburg: Jugendlicher spuckt Polizisten an

Ein weitere Jugendlicher, der während der Kontrolle immer wieder in Richtung der Beamten spuckte und sich auch sonst äußerst aggressiv und unkooperativ zeigte, musste ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Während der Kontrolle wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Die Polizei ermittelt in diesem Fall nun wegen mehrerer Delikte. (ziss)

