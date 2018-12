15:36 Uhr

Polizisten wollen einer Frau helfen und werden beschimpft

Am Königsplatz in Augsburg lag eine bewusstlose Frau am Boden. Polizisten leisteten Erste Hilfe - und werden dafür von ihrer Ehefrau beschimpft.

Eine Passantin sah am Königsplatz in Augsburg eine bewusstlose Frau auf dem Boden liegen. Sie machte Polizisten darauf aufmerksam. Während die Beamten die Vitalfunktionen der 50-Jährigen überprüften und die Frau in die stabile Seitenlage brachten, kam deren Ehefrau hinzu, schreibt die Polizei. Ein Sprecher sagte: „Diese störte nicht nur die medizinische Versorgung ihrer Frau, sondern beleidigte auch die eingesetzten Polizeibeamten.“ Die Polizisten schalteten ihre Bodycam, eine spezielle Videokamara, ein. Die Frau habe die Einsatzkräfte dennoch weiter beschimpft. Die 35-Jährige wird nun wegen Beleidigung angezeigt. Ihre bewusstlose Ehegattin wurde ins Klinikum Augsburg gebracht. (AZ)

