Presseball 2019 - alle Infos zur großen Benefiz-Gala in Augsburg

Der Augsburger Presseball zugunsten der Kartei der Not findet am Samstag, 9. November 2019, im Kongress am Park statt. Unser Bild zeigt den Presseball 2018.

Am Samstag, 9. November 2019, ist es so weit: Gäste aus der ganzen Region feiern beim 47. Augsburger Presseball für den guten Zweck. Die wichtigsten Infos.

Es ist wieder Presseball-Zeit in Augsburg: Die Benefizgala findet am Samstag, 9. November, im ausverkauften Kongress am Park statt. Was ist geboten, wie funktioniert die Tombola - und was muss ich noch über den Presseball wissen? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

Wann beginnt der Augsburger Presseball, wann endet er?

Einlass beim Augsburger Presseball im Kongress am Park ist am Samstag, 9. November, um 19 Uhr. Offiziell eröffnet wird der Ball um 20.15 Uhr, bis 5 Uhr am frühen Sonntagmorgen wird gefeiert. Für Sponsoren geht es schon etwas früher los - mit dem Pre-Opening um 18 Uhr.

Wie ist der Programmablauf?

18 Uhr: Pre-Opening für Sponsoren

19 Uhr: Einlass

20.15 Uhr: Eröffnungsrede von Gastgeberin Alexandra Holland

22.30 Uhr: 1. Verlosung im Casino Royale

im Casino Royale 23 Uhr: Verlosung Große Tombola

Große 0 Uhr: Stargast Parov Stelar

1.30 Uhr: 2. Verlosung im Casino Royale

im Casino Royale 5 Uhr: Ende des Presseballs

Gibt es noch Tickets für den Presseball in Augsburg?

Leider nein, der Presseball 2019 ist seit Wochen ausverkauft.

Wie ist der Dresscode?

Beim Augsburger Presseball ist festliche Abendgarderobe erbeten. Der Presseball hat in diesem Jahr ein neues Design bekommen, daher gibt es kein Farbmotto mehr.

Was gibt es bei der Tombola zu gewinnen?

Der Kern unserer Benefiz-Gala ist die Große Tombola zugunsten der Stiftung Kartei der Not, dem Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck.

Wir spielen beim Augsburger Presseball zwei Los-Serien aus – mit noch mehr Gewinnchancen für unsere Gäste und noch mehr Erlös durch den Losverkauf, der hilfsbedürftigen Menschen in unserer Heimat zu Gute kommt. Dabei ist die Serie A an die Eintrittskarten gebunden und bietet die Chance auf sechs außergewöhnliche Hauptpreise.

Die schicke Mercedes A-Klasse 160 Edition 19 im Wert von 28.650 Euro, gestiftet von der Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg, kann man in Serie B gewinnen, die exklusiv am Ballabend verkauft wird. Darüber hinaus hat man in beiden Serien die Möglichkeit, viele weitere attraktive Preise mit nach Hause zu nehmen.

Die Lose werden aus glücksspielrechtlichen Gründen nicht vorab im Internet angeboten. Sie sind am Ballabend bei den Losverkäufern erhältlich.

Anreise: Wie komme ich am besten zum Presseball?

Die Straßenbahnlinie 1 hält direkt am Kongress am Park. Kostenfreie Parkmöglichkeiten bestehen an der Sporthalle in der Ulrich-Hofmaier-Straße.

Der Presseball-Shuttle-Service (in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Augsburg) bringt Sie am Ballabend ab 18 Uhr sicher und trocken zum Ball. Er fährt im 10-Minuten-Takt vom Parkplatz an der Sporthalle zum Kongress am Park - und nach Ende des Balls natürlich auch wieder zurück.

Was ist gastronomisch geboten?

Gäste des Presseballs dürfen sich wieder über ein großes Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten freuen. Die drei Starköche Simon Lang, Thomas Abele und Christian Henze kochen gemeinsam das Presseball-Menü. Andreas Kahn von Feinkost Kahn bietet im K-Klub ein Drei-Gänge-Menü an. Dazu bieten lokale Gastronomen ein abwechslungsreiches Angebot.

Gibt es wieder ein Casino?

Ja. "Alles auf Rot" heißt das Motto im beliebten Casino Royale. Im Kleinen Foyer können Sie nicht nur an einen großen Doppel-Roulettetisch, sondern auch beim Black Jack Ihr Glück auf die Probe stellen. Alle Einnahmen gehen an die Stiftung Kartei der Not.

Welchen Service gibt es noch am Ballabend?

Frisuren-Service: Unsere Profis von Top-Hair sind vorbereitet: im Souterrain haben sie einen kleinen Frisiersalon aufgebaut und helfen Damen und Herren nach eventuell heftigem Ball-Einsatz mit einer kleinen Frisuren-Auffrischung.

Make Up-Service: Im Laufe eine Ballnacht wünscht manche Dame eine Auffrischung ihres Make-Ups. Die Spezialistinnen der City-Parfümerie Rathjen (ehemals Naegele) stehen unseren Gästen mit Geschmack, Rat, Tat und noblen Farben zur Verfügung.

Näh-Service: Je nachdem, wie groß die Ausfallschritte beim Tanz ausfallen, werden Naht und Knopf möglicherweise arg strapaziert. Für rasche Hilfe haben die Damen vom Modehaus Jung das nötige Rüstzeug und Fingerspitzengefühl.

Bargeldloses Bezahlen: An drei Stationen können die Gäste über Terminals der Stadtsparkasse Augsburg mit ihrer Girocard bargeldlos bezahlen.

Noch Fragen?

Alle Infos findet sie auch auf der Presseball-Internetseite sowie dem Facebook- und Instagram-Auftritt. (AZ)

