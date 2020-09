Prozess: Drogenschmuggler wird in Österreich und Augsburg verurteilt

vor 58 Min.

Ein Drogenschmuggler ist nun in Augsburg vom Landgericht verurteilt worden. Er stand wegen seiner Kurierfahrten zuvor bereits in Österreich vor Gericht.

Plus Ein Drogenkurier erhält in Österreich eine lange Haftstrafe. Und steht jetzt, Jahre später, wegen Schmuggeltouren auch in Augsburg vor Gericht. Er ist hier kein Unbekannter.

Von Peter Richter

Der Drogenkurier war schon länger im Visier deutscher Fahnder. Sie hatten sein Auto, einen Seat Toledo, verwanzt, hörten seine Gespräche mit seinen osteuropäischen Auftraggebern ab. Im Juni 2014, auf seiner dritten Schmuggeltour, wurde er mit acht Kilo Heroin im Burgenland von der österreichischen Bundespolizei festgenommen. Ivan R., heute 47, früher Fahrer für ein Augsburger Busunternehmen, hat möglicherweise nun unfreiwillig ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben. In drei Ländern – Slowenien, Österreich, Deutschland - haben Polizei und Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt und er wurde wegen Drogenhandels angeklagt.

In Österreich deswegen zu acht Jahren Haft verurteilt, stand er in dieser Woche abermals in Augsburg vor Gericht. Die 3. Strafkammer des Landgerichts hat den geständigen Angeklagten erneut zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Plädoyer des Staatsanwalts wie im Urteil des Gerichts wurde deutlich, wieso internationales Recht, das eine doppelte Bestrafung verbietet, in seinem Fall nicht greift.

Drogenschmuggler steht in Augsburg vor Gericht

Rückblick: Wider Erwarten wird Ivan R. nach seiner Festnahme nicht nach Deutschland ausgeliefert. Die Staatsanwaltschaft im Burgenland will die schwerwiegendste Tat, den Transport von immerhin acht Kilo hochreinem Heroin –Straßenverkaufswert mehrere Millionen Euro – selbst im Lande verfolgen. Und so wird Ivan R. im März 2015 vom Landesgericht in Eisenstadt als Mitglied einer kriminellen Vereinigung wegen Drogenhandels zu acht Jahren Haft verurteilt. Am 15.Oktober 2019 öffnen sich für Ivan R.,der in Baden-Württemberg aufgewachsen ist, kurzzeitig die Gefängnistore. Er wird der deutschen Polizei übergeben und in die JVA Gablingen gebracht. Denn zwei der drei Schmuggelfahrten aus dem Jahr 2014 sind noch immer beim Augsburger Landgericht angeklagt. Im März und im April hatte er aus dem Kosovo einmal zehn und dann 14 Kilo Marihuana nach Dresden gebracht und dort Aufkäufern übergeben. Was die Täter nicht ahnen: Bei der zweiten Fahrt liegen Rauschgiftfahnder auf der Lauer.

Ivan R. fährt den Seat in eine Werkshalle. Über Abhörmikrofone im Auto hören die Fahnder, wie das Rauschgift aus dem Versteck geholt und neu verladen wird. Wenig später fährt ein Audi A3 vom Firmengelände. Im Stadtgebiet wird der Pkw im Rahmen einer routinemäßig aussehenden Polizeikontrolle angehalten, der Fahrer festgenommen. Im Fahrzeug ein blauer Müllsack mit 14 Kilo Marihuana.

So wurden die Drogen geschmuggelt

Ivan R. hat da schon mit seinem Seat Toledo Dresden wieder verlassen. Die Fahnder lassen ihn ziehen, denn seine Auftraggeber planen einen noch größeren Coup, wie abgehörte Telefonate verraten.

Im Juni ist es soweit. Ivan R. fährt im Seat in den Kosovo und für die Rauschgiftfahnder beginnt „Gallus“. Unter dem Codenamen laufen in Slowenien und Bayern gemeinsame Ermittlungen der Kripo und des Zolls. Denn der mutmaßliche Drahtzieher der Drogengeschäfte, ein Kosovare, wohnt in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Auch er wird später verhaftet und verurteilt.

Am 15. Juni 2014 passieren Ivan R. und ein Mitfahrer die slowenisch-österreichische Grenze. Am Seat hängt dieses Mal ein Anhänger mit einem BMW und deutscher Zulassung. Zur Tarnung. Es soll so aussehen, als würde ein liegengebliebenes Fahrzeug abgeschleppt. Doch die vorgewarnten Zöllner wollen sich das Fahrzeug näher ansehen. Es dauert Stunden, bis im Seat die zehn Pakete Heroin entdeckt werden. "Das Versteck war hochprofessionell angelegt“, berichtete im Augsburger Prozess der Leiter der Ermittlungen.

Es ist ein Gericht, das Ivan R. bereits kennt. Im Juni 2011 war er im Gerichtssaal nebenan von einer anderen Strafkammer wegen Zigarettenschmuggels zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er und eine mitangeklagte Busfahrerin hatten von Fahrten nach Serbien unverzollte Zigaretten nach Augsburg gebracht, etwa 3,4 Millionen Stück. Dem Staat entgingen so 588.000 Euro an Steuern und Zollgebühren.

So ermittelt das Gericht in Augsburg die Strafe

Nach seiner Haftentlassung wird Ivan R. zum Verhängnis, dass er in Serbien Landsleuten noch immer 30.000 Euro schuldet. Geld, das er sich Jahre zuvor für den Kauf des Reisebusses geliehen hatte. Wie der Angeklagte jetzt im Prozess glaubhaft berichtete, war er von beauftragten Schlägern krankenhausreif zusammengeschlagen worden. Danach sei er bereit gewesen, für seine Gläubiger als Drogenkurier zu arbeiten.

Der jetzt von der 3. Strafkammer ausgesprochenen Haftstrafe von drei Jahren und 4 Monaten liegt eine neue, nicht leicht zu verstehende juristische Bewertung zu Grunde. Sie basiert auf einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom April dieses Jahres. Deutsche Gerichte verhängen, sobald mehrere Taten angeklagt sind, eine Gesamtstrafe, die gesetzlich niedriger ausfallen muss, als wären die Taten einzeln angeklagt.

Ivan R. hat jedoch in Österreich seine Strafe verbüßt. Der Heroinschmuggel durfte daher nach deutschem Strafrecht keine Rolle mehr spielen. Allein die beiden Kurierfahrten nach Dresden wären normalerweise mit einer Freiheitsstrafe deutlich über fünf Jahren zu bestraft gewesen. Doch hier greift der neue BGH-Entscheid. Wie der Vorsitzende Richter Roland Christiani im Urteil ausführte, dürfen deutsche Ankläger und Richter fortan „so tun“, als hätten sie über den in einem EU-Land angeklagten Fall mit verhandelt und entschieden.

Am Ende blieb die Strafkammer deutlich unter der von Staatsanwalt Thomas Junggeburth beantragten Haftstrafe von fünf Jahren. Ivan R. nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an, er wirkte jedoch nicht erleichtert. Am letzten Prozesstag musste die Verhandlung mehrmals unterbrochen werden für Gespräche des Angeklagten mit seiner Münchner Verteidigerin Ingrid Babic. Der 47-Jährige fürchtet, dass er in Slowenien abermals vor Gericht kommt. Auch wenn Richter Christiani und der Staatsanwalt beteuerten, in keinem Mitgliedsland der Europäischen Union dürften Täter für dieselbe Tat zweimal bestraft werden. Doch in der EU soll es ja Länder geben, die internationale Vereinbarungen ignorieren.

