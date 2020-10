vor 49 Min.

Prozess: Mann zahlt für Sex-Chat mit Mutter und fünfjähriger Tochter

Ein Mann sucht im Internet Kontakt zu einer Frau. Ihre kleine Tochter wird in die Sex-Chats der beiden involviert. Nun Stand der 27-Jährige in Augsburg vor Gericht.

Von Klaus Utzni

Der Angeklagte, 27, hat ein schweres Leben hinter sich. Und wohl auch noch vor sich. Bei der Geburt wurde sein Gehirn geschädigt. Er ist seitdem körperlich schwer behindert. Sein Hobby ist der Computer, er spielt und chattet gern. Vor allem mit Frauen. Das, was er bei einem Kontakt zur Mutter einer zur Tatzeit fünfjährigen Tochter aus Sondershausen in Thüringen via Internet tat, brachte ihn nun vor Gericht. Denn er bezahlte die damals 28 Jahre alte Frau dafür, dass sie mit ihrem Kind bei Video-Telefonaten in sexueller Weise posiert.

Zu einem schweren sexuellen Missbrauch durch die Mutter, wie von dem Angeklagten gewünscht, kam es dabei zum Glück nicht. Der 27-Jährige ist jetzt von einem Jugendschutzgericht unter Vorsitz von Günther Baumann wegen sexuellen Missbrauchs und der Anstiftung dazu zu einer Haftstrafe von 16 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden.

Der Angeklagte, der sich nur mühsam von seinem Stuhl erheben kann, hatte schon zuvor Chat-Kontakte mit diversen Frauen, die er für sexuelle Gespräche bezahlte. Im Jahre 2017 lernte er dann über eine einschlägige Internet-Plattform die Frau aus Thüringen kennen, die ebenfalls entsprechende Dienste anbot. Für eine Minute Gespräch verlangte sie einen Euro. Unter welchen Umständen dann die kleine Tochter der Frau ins Boot geholt wurde und von wem der Anstoß kam, ist nicht ganz klar.

Der Angeklagte (Verteidiger: Ralf Schönauer), der sein Geständnis höflich mit "Sehr geehrtes Gericht" beginnt, behauptet, seine Chat-Partnerin habe ihre fünfjährige Tochter ins Spiel gebracht. „Sie wollte sich nicht allein vor mir zeigen.“ Er habe nur Interesse an der Frau gehabt, aber nicht an einem Kind. Freilich: Der von der Kripo sichergestellte Chat-Verkehr spricht eine andere Sprache. Darin äußert der Angeklagte Wünsche zu speziellen sexuellen Praktiken, die die Mutter mit ihrer Tochter am Video-Telefon ausführen soll – für 250 Euro. Zuvor hatte die Frau bereits für 100 Euro eine "Show" abgezogen, bei der es um Zungenküsse ging. Den von dem Angeklagten dann später gewünschten schweren sexuellen Missbrauch hatte die Frau abgelehnt.

Der ungewöhnliche Fall war im Mai vergangenen Jahres offenkundig geworden, als der Lebensgefährte der Mutter den Chat-Verkehr auf deren Handy durchlas und dabei auf die einschlägigen Gespräche stieß. Damit ging er zur Polizei. Die Frau war dann im Februar dieses Jahres vom Amtsgericht in Sondershausen in Thüringen zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten zur Bewährung verurteilt worden. Unter Tränen hatte sie damals gestanden. Ihr Motiv, so sagte sie, sei Geldmangel gewesen. Das Augsburger Gericht konnte die verurteilte Frau als Zeugin nicht mehr laden. Denn sie ist Mitte Juli im Alter von knapp 30 Jahren gestorben. Die Todesursache sei dem Gericht nicht bekannt, hieß es in Augsburg.

Der Angeklagte beteuerte nun in der Verhandlung mehrmals, er habe an Kindern kein sexuelles Interesse. "Ich war mir schon bewusst, dass das, was ich gemacht habe, eine schwere Straftat ist. Ich war aber in die Frau einfach verliebt." Ein Kripobeamter bestätigte als Zeuge, dass bei dem Angeklagten auf Computer und Handy keinerlei Dateien mit Kinderpornografie gefunden worden waren. Zu Beginn der Ermittlungen war der 27-Jährige sechs Wochen lang in Untersuchungshaft genommen worden. "Die Haft war grausam", erinnerte er sich. Er hat sich inzwischen bereits einer Sexualtherapie unterzogen. Der psychiatrische Gutachter Dr. Oliver Kistner billigte dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit zu.

Staatsanwalt Daniel Kulawig ("Es ist schwer, Worte zu finden für solch eine Tat") forderte zweieinhalb Jahre Haft. „Das einzig Positive ist, dass es nicht zu schlimmen Missbrauchstaten gekommen ist“, sagte der Ankläger. Verteidiger Schönauer dagegen hielt eine Bewährungsstrafe für angemessen. Er ging davon aus, dass die Mutter seinen Mandanten "angefüttert" habe und mit dem Kind "mehr Umsatz machen wollte". Das Jugendschöffengericht blieb mit dem Urteil in der Mitte. Richter Baumann: "In diesem Fall haben sich zwei Leute über das Internet gefunden, die nicht zusammenkommen sollten." Dass das kleine Mädchen dabei war, lastet das Gericht beiden Chatpartnern an. Als Auflage für die 16-monatige Bewährungsstrafe muss der Angeklagte noch 1000 Euro an den "Bunten Kreis" zahlen.

